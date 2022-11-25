Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в новом году

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также знаки для них прописали в ПДД 7 октября. Согласно утверждённым правительством изменениям, которые вступят в силу 1 марта 2023 года, СИМ не должны весить более 35 кг и разгоняться быстрее 25 км/ч. Перемещаться на них разрешено по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, а также по правому краю дороги — при условии, что водитель старше 14 лет и на данном участке максимальная скорость ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Ранее в этом месяце в МВД разъяснили, что водитель транспорта с мотором мощностью менее 250 Вт приравнивается к пешеходу. Поэтому его, например, не лишат прав за вождение в нетрезвом виде, но могут оштрафовать за нарушение ПДД по нескольким статьям КоАП.