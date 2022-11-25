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Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в новом году
Новости

Александр Орехов

Дорожные знаки для электрических самокатов появятся в Москве в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева. Чиновник пояснил журналистам, что для таких транспортных средств установят «специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры».

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  • Ранее на этой неделе глава московского дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году в городе совершили рекордное число поездок на электросамокатах — 26,3 миллиона. Это в три раза больше, чем было в 2021-м.
  • Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также знаки для них прописали в ПДД 7 октября. Согласно утверждённым правительством изменениям, которые вступят в силу 1 марта 2023 года, СИМ не должны весить более 35 кг и разгоняться быстрее 25 км/ч. Перемещаться на них разрешено по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, а также по правому краю дороги — при условии, что водитель старше 14 лет и на данном участке максимальная скорость ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Ранее в этом месяце в МВД разъяснили, что водитель транспорта с мотором мощностью менее 250 Вт приравнивается к пешеходу. Поэтому его, например, не лишат прав за вождение в нетрезвом виде, но могут оштрафовать за нарушение ПДД по нескольким статьям КоАП.

Нужны ли правила для электросамокатов?

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