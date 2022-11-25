Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в новом году

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Поехал на самокате — лишился прав или получил срок? Но при чём тут водители
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Александр Орехов
Дорожные знаки для электрических самокатов появятся в Москве в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева. Чиновник пояснил журналистам, что для таких транспортных средств установят «специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры».
Ранее в этом месяце в МВД разъяснили, что водитель транспорта с мотором мощностью менее 250 Вт приравнивается к пешеходу. Поэтому его, например, не лишат прав за вождение в нетрезвом виде, но могут оштрафовать за нарушение ПДД по нескольким статьям КоАП.