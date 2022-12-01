Дорожные камеры в Подмосковье начнут штрафовать за фары и телефон

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4,5 миллиона водителей оштрафовали в Москве за непристёгнутый ремень и разговор по телефону с начала года
В России могут появиться индийские автозапчасти
Дмитрий Елизаров
Сеть дорожных камер в Московской области получит новый функционал. В частности, как пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей оператора подмосковной системы «МВС Груп», они смогут определять автомобили, движущиеся без ближнего света, и водителей, пользующихся телефоном во время движения. Новые функции уже протестированы, но когда именно будут внедрены на практике, пока неизвестно.
На дорогах Москвы камеры, при помощи которых можно штрафовать за непристёгнутый ремень и использование телефона, появились ещё в конце 2020 года. А о запуске первого комплекса автоматической фиксации, способного распознавать невключённый ближний свет, было объявлено в октябре 2021-го.