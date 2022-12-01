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Дорожные камеры в Подмосковье начнут штрафовать за фары и телефон
Новости

Дмитрий Елизаров

Сеть дорожных камер в Московской области получит новый функционал. В частности, как пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей оператора подмосковной системы «МВС Груп», они смогут определять автомобили, движущиеся без ближнего света, и водителей, пользующихся телефоном во время движения. Новые функции уже протестированы, но когда именно будут внедрены на практике, пока неизвестно.

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  • Помимо нарушений, связанных с ближним светом и телефоном, дорожные камеры уже испытали на определение других видов нарушений. К примеру, аппаратные комплексы научились выявлять превышение ограничений разрешённой массы — когда по дороге движутся слишком тяжело гружённые для неё автомобили.
  • Кроме того, камеры оказались способны фиксировать несоблюдение дистанции между автомобилями. Однако штрафа за это не предусмотрено, так как в ПДД не установлено чётких нормативов по дистанции.
  • По данным издания за прошлый год подмосковные камеры научились вычислять шесть новых составов нарушений — непристёгнутый ремень, проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал, проезд на красный свет, поворот направо не из своего ряда, а также выезд на островки безопасности.

На дорогах Москвы камеры, при помощи которых можно штрафовать за непристёгнутый ремень и использование телефона, появились ещё в конце 2020 года. А о запуске первого комплекса автоматической фиксации, способного распознавать невключённый ближний свет, было объявлено в октябре 2021-го.

А вас штрафовали камеры за что-то помимо превышения скорости?

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