Дорожные камеры в Подмосковье начнут штрафовать за фары и телефон

Сеть дорожных камер в Московской области получит новый функционал. В частности, как пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей оператора подмосковной системы «МВС Груп», они смогут определять автомобили, движущиеся без ближнего света, и водителей, пользующихся телефоном во время движения. Новые функции уже протестированы, но когда именно будут внедрены на практике, пока неизвестно.