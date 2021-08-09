Дорожные камеры уже штрафуют за невключённый ближний — но не везде

Проект по оформлению штрафов за негорящие фары или ходовые огни уже стартовал в Нижнем Новгороде. Как пишет «КоммерсантЪ», автомобили-нарушители фиксируются дорожными камерами, а информация обрабатывается нейросетями. При этом ранее МВД заявляло, что в России такой практики нет, но за два неполных месяца оштрафовали уже более 7,3 тысячи водителей.

Издание утверждает, что новые технологии применяются в Нижнем Новгороде с июля нынешнего года. Это подтверждается как данными местного управления МВД, так и свидетель­ствами оштрафованных водителей, которые те публикуют в соцсетях.

Как заявили представители производителя камер, которые используются в пилотном проекте, комплексы такого типа применяются в целом ряде регионов, однако пока камеры штрафуют за негорящие фары только в Нижнем Новгороде — это сделано по инициативе местной ГИБДД. В свою очередь, в местном минтрансе отметили, что возможность задействовать камеры других типов для выявления того же нарушения уже прорабатывается.

Когда именно определять невключённый ближний свет или ходовые огни начнут комплексы автоматической фиксации в других регионах, пока не уточняется. Ранее разработчики технологии утверждали, что масштабный эксперимент на эту тему стартует осенью и охватит 12 регионов страны, включая Москву и Подмосковье. Примерно через неделю после этого заявления МВД выступило с опровержением информации, сообщив, что на данный момент информация с камер в право­применительной практике по статье 12.20 КоАП не используется.

Эта статья определяет наказание за нарушение правил эксплуатации световых приборов. Российским водителям вменяется в обязанность включать ближний свет фар или ходовые огни даже в светлое время суток. В противном случае им грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.