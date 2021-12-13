Дорожные камеры снова начнут фиксировать превышение средней скорости

В России готовят к принятию новый ГОСТ, регламентирующий техниче­ские требова­ния к дорожным камерам. Как пишет «КоммерсантЪ», документом планируется закрепить несколько новых видов нарушений, которые будут фиксировать камеры. В частности, речь идёт о так называемом «опасном вождении» и превышении средней скорости. От штрафов за последнее российская ГИБДД отказалась осенью нынешнего года.

Термин «Опасное вождение» появился в российских ПДД около пяти лет назад, однако пока никакой ответ­ствен­ности за это право­нарушение не предусмотрено. Штраф в 3 тысячи рублей может быть введён в новой редакции КоАП, но когда она будет принята, неизвестно. Новым ГОСТом впервые преду­сматри­вается возможность автомати­ческой фиксации опасного вождения, но что именно будет пониматься под этим термином на практике, пока неясно.

Госстандартом также уточняются условия применения дорожных комплексов для фиксации превышения средней скорости. К примеру, на участке, где будут устанавли­вать такие камеры, не должно быть возможностей объезда, а скоростной режим должен быть неизменным на всём его протяжении.

От правоприменительной практики в случае превышения средней скорости ГИБДД отказалась в сентябре нынешнего года. Официально о причинах этого не сообщалось. Эксперты утверждали, что такая практика вызывает множество вопросов с точки зрения её легитимности.

Кроме того, в стандарте упоминаются некие «специальные технические средства автоматиче­ской фиксации», которые можно «наводить на зону контроля». Издание предполагает, что речь идёт о нормативном закреплении использо­вания для фиксации нарушений частных смартфонов — это позволяет, к примеру, приложение «Помощник Москвы». Кроме того, ранее сообщалось о разработке аналогичного приложения на федеральном уровне: оно может быть запущено в действие до середины следующего года. Новый ГОСТ для дорожных камер, который сейчас разрабатывают Росстандарт и МВД, собираются утвердить в первом квартале 2022‑го.