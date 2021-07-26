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Дорожные камеры научат штрафовать за опасную езду

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Дмитрий Елизаров

Комплексы автоматической фиксации и анализирующие их информацию нейросети планируется обучить распознавать резкое сокращение дистанции, которое считается одним из элементов опасного вождения. Об этом изданию Autonews заявили в компании «Астралаб», которая разрабаты­вает технологию. При этом любителей «шашечного» вождения вычислять пока не будут.

  • Любителями резкого сокращения дистанции разработчики назвали тех, кто при помощи подобного «давления» пытается заставить впереди­идущий автомобиль освободить полосу. Такой манёвр считается опасным из-за непред­сказуемости водителя машины, находящейся впереди: в стрессовой ситуации он может, к примеру, резко остановиться, что приведёт к аварии.
  • Несоблюдение дистанции при этом предусмотрено Кодексом об админи­стративных право­нарушениях: часть 1 статьи 12.15 карает за это штрафом в полторы тысячи рублей.
  • Определять нарушение, которое происходит «в динамике», камеры и нейросети будут посред­ством нескольких последо­вательных фото­снимков, а также видео­ролика. Процесс резкого изменения дистанции между двумя авто­мобилями до минимальной и станет основанием для штрафа.
  • Собранные материалы должны помочь доказать, что один из автомобилей ехал слишком быстро и слишком сильно приблизился к другому. Эксперты издания при этом отмечают, что определение «безопасной дистанции» в правилах дано размыто и не содержит конкретных цифр — нарушение пункта 9.10 ПДД необязательно приводит к аварии, а использоваться часть 1 статьи 12.15 должна только в случае столкно­вения по причине несоблюдения дистанции.
  • Ещё один элемент «опасного вождения» — множественные безоснова­тельные перестроения на высокой скорости или «шашечная» езда — объектом внимания камер пока не станет. Разработчики объяснили это необходи­мостью перекрывать комплексами сразу несколько участков дороги подряд, чтобы увеличить зону контроля — а это на данном этапе слишком дорого.

Ранее та же компания «Астралаб» объявила о скором запуске в эксплуатацию камер, которые смогут распознавать выключенные ходовые огни или ближний свет. Это произойдёт нынешней осенью, но пока только в 12 регионах страны.

Как считаете, нужен камерам такой функционал?

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