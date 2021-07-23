Дорожные камеры начнут вычислять машины с выключенными фарами

Предстоящей осенью сразу в 12 регионах страны, включая Москву, стартует эксперимент по определению при помощи комплексов автоматической фиксации ещё одного нарушения — езды без ближнего света фар. Как пишет Autonews, новые камеры устанавливать для этого не придётся: специ­алисты расширят возможности уже имеющихся.

Новыми функциями снабдят комплексы компании «Астралаб» — всего по России их насчитывается около полутора тысяч. Распозна­ванием включённых либо потушенных фар займутся нейросети — пред­полагается, что они смогут определить нарушение даже при ярком солнечном свете или в тёмное время суток. Кроме того, разработчики нововведения утверждают, что научат камеры распознавать даже светодиодные ходовые огни, которые нередко выполняются в виде тонких полосок.

«Астралаб» планирует начать внедрять новую функцию нынешней осенью, когда продолжитель­ность светового дня пойдёт на убыль. Стартует ново­введение в 12 регионах, среди которых помимо Москвы названы, к примеру, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Ульяновск, Волгоградская область и Крым. Власти регионов сами будут решать, нужен ли им такой функционал камер, но по словам разработчиков, столичный ЦОДД уже заинтересовался новшеством.

Отсутствие ближнего света фар, который должен быть включён вне зависимости от времени суток, карается штрафом в 500 рублей — его предусматривает статья 12.20. Как камеры будут относиться к автомобилям, у которых работает только одна фара, не уточняется.

Ранее сообщалось, что среди новых нарушений, определению которых планируется научить автоматические комплексы, станет наличие у водителя полиса ОСАГО и диагно­стической карты техосмотра. Ради этого камеры придётся подключить к единым информаци­онным системам — например, базам данных ГИБДД и РСА.