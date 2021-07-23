Названы российские цены на обновлённый Genesis G70 с дрифт-режимом

Дорожные камеры начнут вычислять машины с выключенными фарами

Новости

Дмитрий Елизаров

Предстоящей осенью сразу в 12 регионах страны, включая Москву, стартует эксперимент по определению при помощи комплексов автоматической фиксации ещё одного нарушения — езды без ближнего света фар. Как пишет Autonews, новые камеры устанавливать для этого не придётся: специ­алисты расширят возможности уже имеющихся.

  • Новыми функциями снабдят комплексы компании «Астралаб» — всего по России их насчитывается около полутора тысяч. Распозна­ванием включённых либо потушенных фар займутся нейросети — пред­полагается, что они смогут определить нарушение даже при ярком солнечном свете или в тёмное время суток. Кроме того, разработчики нововведения утверждают, что научат камеры распознавать даже светодиодные ходовые огни, которые нередко выполняются в виде тонких полосок.
  • «Астралаб» планирует начать внедрять новую функцию нынешней осенью, когда продолжитель­ность светового дня пойдёт на убыль. Стартует ново­введение в 12 регионах, среди которых помимо Москвы названы, к примеру, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Ульяновск, Волгоградская область и Крым. Власти регионов сами будут решать, нужен ли им такой функционал камер, но по словам разработчиков, столичный ЦОДД уже заинтересовался новшеством.
  • Отсутствие ближнего света фар, который должен быть включён вне зависимости от времени суток, карается штрафом в 500 рублей — его предусматривает статья 12.20. Как камеры будут относиться к автомобилям, у которых работает только одна фара, не уточняется.

Ранее сообщалось, что среди новых нарушений, определению которых планируется научить автоматические комплексы, станет наличие у водителя полиса ОСАГО и диагно­стической карты техосмотра. Ради этого камеры придётся подключить к единым информаци­онным системам — например, базам данных ГИБДД и РСА.

Как считаете, полезное нововведение?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение