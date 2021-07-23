Дорожные камеры начнут вычислять машины с выключенными фарами

Предстоящей осенью сразу в 12 регионах страны, включая Москву, стартует эксперимент по определению при помощи комплексов автоматической фиксации ещё одного нарушения — езды без ближнего света фар. Как пишет Autonews, новые камеры устанавливать для этого не придётся: специалисты расширят возможности уже имеющихся.
- Новыми функциями снабдят комплексы компании «Астралаб» — всего по России их насчитывается около полутора тысяч. Распознаванием включённых либо потушенных фар займутся нейросети — предполагается, что они смогут определить нарушение даже при ярком солнечном свете или в тёмное время суток. Кроме того, разработчики нововведения утверждают, что научат камеры распознавать даже светодиодные ходовые огни, которые нередко выполняются в виде тонких полосок.
- «Астралаб» планирует начать внедрять новую функцию нынешней осенью, когда продолжительность светового дня пойдёт на убыль. Стартует нововведение в 12 регионах, среди которых помимо Москвы названы, к примеру, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Ульяновск, Волгоградская область и Крым. Власти регионов сами будут решать, нужен ли им такой функционал камер, но по словам разработчиков, столичный ЦОДД уже заинтересовался новшеством.
- Отсутствие ближнего света фар, который должен быть включён вне зависимости от времени суток, карается штрафом в 500 рублей — его предусматривает статья 12.20. Как камеры будут относиться к автомобилям, у которых работает только одна фара, не уточняется.
Ранее сообщалось, что среди новых нарушений, определению которых планируется научить автоматические комплексы, станет наличие у водителя полиса ОСАГО и диагностической карты техосмотра. Ради этого камеры придётся подключить к единым информационным системам — например, базам данных ГИБДД и РСА.