Камеры на российских дорогах научатся распознавать лица водителей

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Камеры на ЦКАД и М-12 начнут распознавать грязные номера
Стало известно, какие электрокары будут собирать в Саратовской области
Дмитрий Елизаров
В ближайшие два-три года комплексам автоматической фиксации нарушений добавят новую функцию — распознавание лиц водителей. Как заявил «Газете.Ru» глава разрабатывающей софт для камер компании «Астралаб» Сергей Ласкин, это поможет находить граждан, числящихся в розыске.
В декабре стало известно о новых видах нарушений, которые смогут распознавать камеры Подмосковья. Среди них, к примеру, передвижение без ближнего света и использование телефона за рулём.
Фото на обложке: Астралаб