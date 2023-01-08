Стало известно, какие электрокары будут собирать в Саратовской области

Камеры на российских дорогах научатся распознавать лица водителей
Новости

Дмитрий Елизаров

В ближайшие два-три года комплексам автоматической фиксации нарушений добавят новую функцию — распознавание лиц водителей. Как заявил «Газете.Ru» глава разрабатывающей софт для камер компании «Астралаб» Сергей Ласкин, это поможет находить граждан, числящихся в розыске.

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  • По словам Ласкина, технологии, позволяющие улучшить изображение на снимках с дорожной камеры, уже появились, а значит, комплексу можно добавить модуль распознавания лиц. Однако непосредственно процесс распознавания поручат нейросети — она будет сверять данные по базам должников, разыскиваемых преступников, пропавших без вести людей.
  • По словам Ласкина, такой функционал неизбежно появится у российских камер в течение двух-трёх ближайших лет.
  • Ещё одна функция, которой могут обучить дорожные комплексы, — отслеживание автомобилей, перевозящих опасные грузы. Таким автомобилям (например, бензовозам) можно передвигаться далеко не везде.

В декабре стало известно о новых видах нарушений, которые смогут распознавать камеры Подмосковья. Среди них, к примеру, передвижение без ближнего света и использование телефона за рулём.

Как считаете, дельная идея?

Фото на обложке: Астралаб

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