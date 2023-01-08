Камеры на российских дорогах научатся распознавать лица водителей

По словам Ласкина, технологии, позволяющие улучшить изображение на снимках с дорожной камеры, уже появились, а значит, комплексу можно добавить модуль распознавания лиц. Однако непосредственно процесс распознавания поручат нейросети — она будет сверять данные по базам должников, разыскиваемых преступников, пропавших без вести людей .