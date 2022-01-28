Дорожная камера не узнала новую «Ниву»

Один из столичных комплексов автоматической фиксации нарушений не смог опознать обновлённую Lada Niva Travel. Как пишет «Лада.Онлайн», в «письме счастья», которое получил один из владельцев внедорожника за превышение скорости, не указана модель автомобиля, хотя присутствует упоминание его марки.