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Дорожная камера не узнала новую «Ниву»

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Дмитрий Елизаров

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Один из столичных комплексов автоматической фиксации нарушений не смог опознать обновлённую Lada Niva Travel. Как пишет «Лада.Онлайн», в «письме счастья», которое получил один из владельцев внедорожника за превышение скорости, не указана модель автомобиля, хотя присутствует упоминание его марки.

  • Материал оформлен за превышение разрешённой скорости на 22 км﻿/﻿ч на одном из шоссе на выезде из Москвы. Автоматика смогла распознать номерной знак, но определить модель внедорожника это не помогло. В документах автомобиль, судя по опубликованному изображению, фигурирует как «Lada без модели».
  • То, что камера не распознала модель внедорожника, не уберегло владельца от штрафа, так как с регистрационными знаками электроника справилась успешно. Является ли курьёзный случай системной ошибкой или единичным сбоем, неизвестно.

Производство обновлённой версии Lada Niva, которая после рестайлинга обзавелась прибавкой к имени Travel, АвтоВАЗ запустил ещё в конце 2020 года. Внедорожник получил полностью переработанную переднюю часть с иным дизайном, при этом архитектура интерьера и механическая составляющая модели практически не изменились.

А вам доводилось сталкиваться с курьёзными выводами камер?

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