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Культовую трассу Китая с 99 поворотами проехали на заднеприводном BMW i4

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Дмитрий Елизаров

На канале Treasure Chest появилась видеозапись экстремального заезда по знаменитой китайской трассе, ведущей на гору Тяньмэнь. Используя элементы дрифта, дорогу с 99 поворотами проехал серийный электрокар BMW i4: утверждается, что это первая подобная попытка. Ранее по этой трассе уже ездил электрический спорткар — Volkswagen ID.R, но он представляет собой единственный опытный прототип.

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  • Длина дороги на гору Тяньмэнь — 10,77 километров, а разница в высоте между её началом и финишем составляет 1100 метров.
  • В заезде участвовала одномоторная версия BMW i4, которая имеет заводской индекс eDrive40. Она оснащается электродвигателем, развивающим 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента, что позволяет лифтбеку ускоряться до 100 км/ч за 5,7 секунды. BMW представила электрокар i4 летом прошлого года.
  • В силу электрической природы спорткара в видео отсутствует традиционный для таких роликов звук мотора. Движение BMW i4 по горной дороге сопровождается только периодическим свистом шин.
  • Сколько именно времени понадобилось электромобилю, чтобы проехать трассу, не уточняется. Volkswagen ID.R прошёл тем же маршрутом осенью 2019 года, установив абсолютный рекорд: его время составило 7 минут и 38 секунд. Однако тогда пилот Ромен Дюма не ставил перед собой задачи продемонстрировать умение дрифтовать.

С множеством глубоких заносов «дорогу в небеса» проехал парой месяцев позже ещё один известный гонщик Кен Блок. Однако он использовал бензиновый спорткар — кастомный пикап Hoonitruck с 927-сильным V6.

Хотели бы прокатиться по такой дороге?

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