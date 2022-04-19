Культовую трассу Китая с 99 поворотами проехали на заднеприводном BMW i4

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Посмотрите, как электрический спорткар Volkswagen ID.R устанавливает пятый рекорд
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Дмитрий Елизаров
На канале Treasure Chest появилась видеозапись экстремального заезда по знаменитой китайской трассе, ведущей на гору Тяньмэнь. Используя элементы дрифта, дорогу с 99 поворотами проехал серийный электрокар BMW i4: утверждается, что это первая подобная попытка. Ранее по этой трассе уже ездил электрический спорткар — Volkswagen ID.R, но он представляет собой единственный опытный прототип.
С множеством глубоких заносов «дорогу в небеса» проехал парой месяцев позже ещё один известный гонщик Кен Блок. Однако он использовал бензиновый спорткар — кастомный пикап Hoonitruck с 927-сильным V6.