Дорогой китайский электрокроссовер Xpeng G9: появились фото интерьера

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Кирилл Малышев
Флагманский электрокроссовер Xpeng G9 раскрывается поэтапно. Причём не всегда официально: передняя панель засветилась на этой неделе в видео с участием главы марки Хэ Сяопеном, пишет Carscoops. На ней почти всё пространство занимают три дисплея.
Почти пятиметровый кроссовер Xpeng G9 будет предлагаться с одним или двумя электромоторами мощностью 313 или 551 л.с. соответственно. Батарея в обоих случаях одинаковая, 96-киловаттная, но запас хода больше в мономоторном исполнении: 702 километра против 650. В качестве опции можно заказать пневмоподвеску.