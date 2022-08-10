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Дорогой китайский электрокроссовер Xpeng G9: появились фото интерьера

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Кирилл Малышев

Флагманский электрокроссовер Xpeng G9 раскрывается поэтапно. Причём не всегда официально: передняя панель засветилась на этой неделе в видео с участием главы марки Хэ Сяопеном, пишет Carscoops. На ней почти всё пространство занимают три дисплея.

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  • Перед рулём стоит небольшой экран цифровой комбинации приборов. Рядом с центральным монитором медиасистемы есть ещё один такой же диагонали, для правого пассажира. Решение не новое (такое есть уже не на одной серийной модели), но, пожалуй, такая диагональ на правой половине встречается впервые.
  • Физические клавиши видны только на руле. В привычном понимании центральная консоль фактически отсутствует, отлого переходя в накладку тоннеля пола. На ней площадка беспроводной зарядки на два смартфона и пара подстаканников. Также можно заметить металлические решётки динамиков и точки фоновой подсветки интерьера.
  • Приём заказов обещают открыть уже сегодня, 10 августа. Но цены заранее не объявили. Можно предположить, что «девятка» потянет на сумму около 5 миллионов рублей.

Почти пятиметровый кроссовер Xpeng G9 будет предлагаться с одним или двумя электромоторами мощностью 313 или 551 л.с. соответственно. Батарея в обоих случаях одинаковая, 96-киловаттная, но запас хода больше в мономоторном исполнении: 702 километра против 650. В качестве опции можно заказать пневмоподвеску.

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