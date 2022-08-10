Дорогой китайский электрокроссовер Xpeng G9: появились фото интерьера

Перед рулём стоит небольшой экран цифровой комбинации приборов. Рядом с центральным монитором медиасистемы есть ещё один такой же диагонали, для правого пассажира. Решение не новое (такое есть уже не на одной серийной модели), но, пожалуй, такая диагональ на правой половине встречается впервые.