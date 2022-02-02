Самые крутые и совсем недешёвые УАЗы, которые можно купить в России

В два с половиной миллиона рублей на Авто.ру оценивается лифтованный Патриот, передвигаясь на котором, можно смело прокладывать маршрут «напрямки». Всё остальное сделают модифицированное шасси с мостами от вездехода Volvo, две блокировки, шины-поплавки с низким давлением и многое другое из длинного списка официально внесённых в ПТС изменений.

На случай ночёвки на природе УАЗик укомплектован раскладным спальником. Но, судя по фото, застрять на Патриоте так, чтобы мастерить себе спальное место в долгом ожидании трактора, почти невозможно: аппарат выберется сам, без посторонней помощи, а в случае чего вытянет себя, используя мощные лебёдки.

Пока на Авто.ру это — один из самых убедительных и дорогих Патриотов. Но здесь мы нашли ещё: готовьте деньги и резиновые сапоги.

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