Самые крутые и совсем недешёвые УАЗы, которые можно купить в России

Купить сегодня новый внедорожник из Ульяновска в топовой комплектации можно за 1,4 миллиона рублей. Никакого пробега — чистый одометр, официальная гарантия и заводские опции. Но это же так скучно! Поэтому мы отыскали на Авто.ру впечатляющие УАЗы подороже, но с более навороченным оснащением. Причём, не только для бездорожья. Оценим эти находки?!
В два с половиной миллиона рублей на Авто.ру оценивается лифтованный Патриот, передвигаясь на котором, можно смело прокладывать маршрут «напрямки». Всё остальное сделают модифицированное шасси с мостами от вездехода Volvo, две блокировки, шины-поплавки с низким давлением и многое другое из длинного списка официально внесённых в ПТС изменений.
На случай ночёвки на природе УАЗик укомплектован раскладным спальником. Но, судя по фото, застрять на Патриоте так, чтобы мастерить себе спальное место в долгом ожидании трактора, почти невозможно: аппарат выберется сам, без посторонней помощи, а в случае чего вытянет себя, используя мощные лебёдки.
Пока на Авто.ру это — один из самых убедительных и дорогих Патриотов. Но здесь мы нашли ещё: готовьте деньги и резиновые сапоги.
Чуть более доступной покупкой может стать тюнингованный Хантер, который выглядит более пригодным для ежедневной экплуатации. Однако, главные модификации здесь скрыты от глаз (но всё же отражены в ПТС): под капотом внедорожника установлена «тойотовская» V-образная «восьмёрка», а подвеску, тормоза и транмиссию взяли у Land Cruiser.
Даже в салоне это уже не совсем УАЗ: кресла и руль облагорожены, в ногах водителя всего две педали, потому что коробка передач — автоматическая, а приборы и датчики с яркой подсветкой, судя по всему, взяты из тюнинг-каталогов. Единственное, что может смутить — это присутствие в отчёте Авто.ру юридических ограничений. Но об этом продавец наверняка готов рассказать при личной встрече.
На всякий случай здесь мы собрали для вас другие крутые Хантеры в продаже.
С широким и подозрительно непохожим на привычные УАЗики «Скорпионом» вы могли быть знакомы: в декабре эта редкая машина билась за право стать нашим «автомобилем недели». И, как видите, она ещё доступна для покупки.
Сумма, которую просят за внедорожник, довольно высока. При этом с заводскими УАЗами проект, в своё время разработанный корпорацией «Защита», имеет мало общего. Мотор, трансмиссию, компоненты шасси и многое другое для «Скорпионов» приходилось собирать по всему свету: турбодизельные моторы везти из Польши, пятиступенчатую «механику» — из Южной Кореи, независимую подвеску Ford — из США. Разве что раздатки от советской «Шишиги» можно было взять буквально за углом.
«Скорпионы» создавались для подразделений российской армии, но перспективная затея не выгорела: улучшенные по всем фронтам «козлики» разошлись скромной серией и толком не заступили на службу. При этом у ценителей ульяновских машин до сих пор есть шанс купить «правильный» Хантер, который не нуждается в апдейте.
Закрывая тему армейских УАЗов, не можем не показать вам «капсулу времени»: «козлик» защитного цвета 1994 года выпуска, который не проехал и 30 километров. Бери — и ставь в коллекцию!
Обилие фотографий, обстоятельное описание и полная комплектность немолодой машины приятно удивляют. Если верить объявлению, то внедорожник просто купили и на четверть века оставили в тёплом гараже, периодически обслуживая и меняя масло. Никаких локальных «перекрасов» и дефектов в процессе эксплуатации: нет езды — нет износа. Зато есть оригинальный армейский комплект (лопата, пила, топор) и немаленькая для УАЗика цена. Впрочем, на Авто.ру мы встречали и более дорогие внедорожные «капсулы» .
Больше классических УАЗов для изучения и покупки мы собрали здесь.
А как насчёт необычной «Буханки»? Только не экспедиционно-внедорожной, а выставочно-пассажирской, причём с обилием недешёвых доработок. Этот микроавтобус с Авто.ру стоит как три заводских модели «Комби», но второй такой вы едва ли найдёте.
Двухцветный окрас в стиле VW Bulli и хромированные колпаки на колёсах не самое главное. Больше всего доработок пришлось на салон, который благодаря подогреваемым креслам, кондиционеру, новой электрике и кожаной обивке теперь действительно приспособлен для комфортного обитания. Альтернативой индивидуальным креслам с высокой спинкой может стать классический салон вэна, который отдадут вместе с машиной.
Что до экспедиционных «Комби», то здесь мы собрали все актуальные предложения.
А вот — настоящий монстр с узнаваемой, но «слепой» кабиной от «Буханки». Монстр возвышается над землёй на три метра, удивляет правым рулём и в целом пробирает до мурашек. Однако, в сравнении с хиппи-фургоном выше, этот вездеход втрое дешевле!
Детальной информации об автомобиле продавец не дал, но известно, что УАЗ ищет нового покупателя на Сахалине. Эмблема Isuzu на «баранке» указывает на то, что при постройке болотохода активно использовались японские компоненты (например, дизельный мотор), но откуда взяты портальные мосты и другие важные элементы шасси, неясно.
На всякий случай, мы отыскали на Авто.ру других внедорожных «покемонов» с генами УАЗа. А ещё — рассказали о том, как далеко можно зайти в доработке ульяновских автомобилей.