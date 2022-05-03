Дороги Китая будет чистить беспилотный автобус

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Дмитрий Елизаров
В мае на дороги Гуанчжоу выйдет автономный «Робоуборщик». Как пишет CarNewsChina, местная компания WeRide запускает публичные дорожные испытания своего Robosweeper. Похожий на автобус беспилотник разработан для уборки дорог и дезинфекции окружающего пространства.
В Китае также активно внедряются роботакси для пассажиров. Их разработкой и запуском в эксплуатацию занимается целый ряд компаний, включая IT-гиганты Baidu и Alibaba.