«Капсула времени» из 2000-х: россиянин продаёт 16-летний культовый Мерседес, на котором почти не ездили

Всего компания Mercedes-Benz смогла собрать и продать 2157 единиц SLR McLaren, включая версии в разных кузовах и лимити­рованные моди­фикации, хотя изначально рассчиты­вала на большее: тираж модели планировалось ограничить 3,5 тысячами экземпляров. Выпускался суперкар с 2003 по 2009 год.

Суперкар оснащён 5,4-литровым V8, развивающим 626 л.с. и 780 Нм крутящего момента, который работает со спортивным пятиступен­чатым «автоматом». Несмотря на обилие угле­пластика и алюминия в конструкции, купе весит 1750 килограммов. По официальным данным, до 100 км﻿/﻿ч Mercedes-Benz SLR McLaren разгонялся за 3,8 секунды при максимальной скорости 334 км﻿/﻿ч.

Выставленный на продажу экземпляр с 2005 года сменил 4 владельцев и, по данным Авто.ру, не участвовал в авариях. Продавец утверждает, что суперкар находится в состоянии нового авто­мобиля: вероятнее всего, владельцы расценивали его как объект для инвестиций.

Это не самая высокая цена, которую просят в России за Mercedes-Benz SLR McLaren. Ранее на Авто.ру выставляли на продажу ещё один экземпляр этой модели, выпущенный в 2009 году и проехавший с тех пор всего 1300 километров. На момент публикации объявления с ценой 80 миллионов рублей он стал самым дорогим подержанным Мерседесом в стране.