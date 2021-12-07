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У фургона Lada Largus появилась новая опция

«Капсула времени» из 2000-х: россиянин продаёт 16-летний культовый Мерседес, на котором почти не ездили

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Дмитрий Елизаров

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На Авто.ру выставлен на продажу суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren: редкое купе оценено продавцом из Москвы в 39 990 000 рублей. Такая высокая цена связана не только с известностью модели, но и с небольшим пробегом: за 16 лет суперкар проехал всего 5132 километра, то есть в среднем по 320 километров в год.

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  • Всего компания Mercedes-Benz смогла собрать и продать 2157 единиц SLR McLaren, включая версии в разных кузовах и лимити­рованные моди­фикации, хотя изначально рассчиты­вала на большее: тираж модели планировалось ограничить 3,5 тысячами экземпляров. Выпускался суперкар с 2003 по 2009 год.
  • Суперкар оснащён 5,4-литровым V8, развивающим 626 л.с. и 780 Нм крутящего момента, который работает со спортивным пятиступен­чатым «автоматом». Несмотря на обилие угле­пластика и алюминия в конструкции, купе весит 1750 килограммов. По официальным данным, до 100 км﻿/﻿ч Mercedes-Benz SLR McLaren разгонялся за 3,8 секунды при максимальной скорости 334 км﻿/﻿ч.
  • Выставленный на продажу экземпляр с 2005 года сменил 4 владельцев и, по данным Авто.ру, не участвовал в авариях. Продавец утверждает, что суперкар находится в состоянии нового авто­мобиля: вероятнее всего, владельцы расценивали его как объект для инвестиций.

Это не самая высокая цена, которую просят в России за Mercedes-Benz SLR McLaren. Ранее на Авто.ру выставляли на продажу ещё один экземпляр этой модели, выпущенный в 2009 году и проехавший с тех пор всего 1300 километров. На момент публикации объявления с ценой 80 миллионов рублей он стал самым дорогим подержанным Мерседесом в стране.

Можно считать Mercedes-Benz SLR McLaren суперкаром?

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