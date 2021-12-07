«Капсула времени» из 2000-х: россиянин продаёт 16-летний культовый Мерседес, на котором почти не ездили

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Продаётся редчайший Mercedes-Benz SLR McLaren из гаража Майкла Джордана
У фургона Lada Largus появилась новая опция
На Авто.ру выставлен на продажу суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren: редкое купе оценено продавцом из Москвы в 39 990 000 рублей. Такая высокая цена связана не только с известностью модели, но и с небольшим пробегом: за 16 лет суперкар проехал всего 5132 километра, то есть в среднем по 320 километров в год.
Это не самая высокая цена, которую просят в России за Mercedes-Benz SLR McLaren. Ранее на Авто.ру выставляли на продажу ещё один экземпляр этой модели, выпущенный в 2009 году и проехавший с тех пор всего 1300 километров. На момент публикации объявления с ценой 80 миллионов рублей он стал самым дорогим подержанным Мерседесом в стране.