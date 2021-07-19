Автопутешествие в Крым: как ехать, что посмотреть, где остановиться. Часть первая

Первый и главный пункт в процессе подготовки — поездка на сервис. Убедитесь в том, что тормоза, подвеска, рулевое управление, система охлаждения и кондиционер в полном порядке. Проверьте уровень рабочих жидкостей и свежесть масла в двигателе и трансмиссии.

Обязательно возьмите с собой автокомпрессор. Если в дороге шина получит прокол, то, периодически её подкачивая, можно доехать до ближайшего монтажа. Запаска тоже должна быть с собой, как и набор инструментов для замены колёс, — чтобы быть готовым самостоятельно устранить проблему на дороге.