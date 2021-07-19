Автопутешествие в Крым: как ехать, что посмотреть, где остановиться. Часть первая
Сергей Лысенко
Рассказываем, как доехать до Крыма так, чтобы не было скучно. За два дня предлагаем преодолеть 1600 километров и по пути посетить ещё несколько интересных городов и локаций.
Первый и главный пункт в процессе подготовки — поездка на сервис. Убедитесь в том, что тормоза, подвеска, рулевое управление, система охлаждения и кондиционер в полном порядке. Проверьте уровень рабочих жидкостей и свежесть масла в двигателе и трансмиссии.
Обязательно возьмите с собой автокомпрессор. Если в дороге шина получит прокол, то, периодически её подкачивая, можно доехать до ближайшего монтажа. Запаска тоже должна быть с собой, как и набор инструментов для замены колёс, — чтобы быть готовым самостоятельно устранить проблему на дороге.
Казалось бы, что может быть проще: выехал на трассу и кати по прямой до Крыма. Но даже опытным автопутешественникам и тем, кто бывал в Крыму, не обойтись без навигатора, который поможет скорректировать маршрут в случае ремонтных работ или пробок на дорогах. Поэтому гаджет, способный работать в автономном режиме навигатора (даже при отсутствии сотовой связи), — мастхэв.
И обязательно продумайте программу поездки — она сэкономит деньги, время и нервы.
Что ещё берём с собой?
- аптечка (в Крыму другой климат: пригодится расширенный список лекарств);
- трос;
- знак аварийной остановки;
- светоотражающий жилет;
- огнетушитель (лучше взять пару);
- набор для экспресс-ремонта шин (если в компании есть те, кто сможет с ним справиться);
- разветвители для зарядки гаджетов и запасные провода к ним;
- развлечения для пассажиров: флешки с любимой музыкой или аудиокнигами, планшет с фильмом для пассажиров «сзади» с примерным расчётом на четыре дня в дороге;
- термос с чаем или кофе, снеки, орешки и фрукты — на перекус в течение первого дня поездки.
Не пытайтесь положить все вещи в багажник автомобиля. Лучше распределить их по важности/нужности и часть вещей взять с собой в салон — чтобы лишний раз не останавливаться. А если кладь настолько объёмная, что в машине не остаётся свободного места, возьмите в аренду или купите отдельный бокс на крышу. О том, как его выбрать, мы рассказывали в отдельной статье.
Определяем формат поездки
Часто большие и дружные команды распадаются из-за того, что одна часть компании едет загорать и купаться, а другая — вдруг меняет планы и решает отправиться на исследование пещерных городов и хочет ночевать в палатках. Залог весёлого приключения и запоминающегося путешествия — один и тот же взгляд на отдых.
Если едете с компанией, обговорите не только идеи, ради которых был выбран Крым, но и специальное оборудование, которое берёте с собой. Наш гайд предполагает два варианта: простой маршрут с проживанием в частном секторе и радиальные выезды или активный тур с палатками, газовым грилем, удочками, сап-серфингом, ластами и верёвками для альпинизма.
В любом случае, одежда для путешествия на автомобиле должна быть удобной. Тесные брюки, шифоновые юбки и обувь на каблуках лучше оставить дома.
Планируем маршрут
Базовых маршрутов в Крым — два. Трасса М4 «Дон» — самый короткий и популярный путь из Москвы. А вот маршрут с участком по М2 отнимает больше времени на съезде в Тульской области. К тому же в 2021 году движение по участку этой дороги в районе Серпухова ограничено из-за реконструкции.
Поэтому советуем отправиться по трассе М4: путь длиной в 1600 километров опытный водитель легко преодолеет за два дня.
И хотя дорога до Крыма может показаться простой, не пытайтесь одолеть за один день всё расстояние — это сложно физически даже для водителей, которые знают дорогу наизусть. От переутомления может случиться неприятная ситуация со здоровьем или ненужный инцидент на дороге. Не стоит рисковать жизнью попутчиков и отпуском ради того, чтобы выиграть несколько часов.
Преимущества платной магистрали М4 «Дон» в том, что на всём её протяжении много сетевых АЗС с местами для перекусов — они расположены на расстоянии от пяти до ста километров друг от друга. К тому же уже несколько лет для автотуристов, следующих по этому пути, организованы комфортные места для санитарных остановок.
И когда сумки собраны и сложены в машину, маршрут и график движения определены, остаётся заправить полный бак и настроиться на длинную дорогу.
Первый пункт назначения — порт Пяти морей и ворота Кавказа — Ростов-на-Дону. Указываем его в навигаторе.
Выезжать из Москвы лучше рано утром, чтобы проехать по платному участку со скидкой и избежать пробок, которые на первых пяти пунктах взимания оплаты начинают выстраиваться уже с 9 утра. Ещё до того, как солнце поднимется, можно успеть выехать за пределы Московской области.
Для проезда по этой трассе не потребуется запасная канистра: фирменные заправки с качественным топливом встречаются каждые 50–100 километров.
Однако лето — высокий сезон. Будьте готовы к очередям туристов на заправках и сами проявляйте вежливость: оплатите топливо и переставьте машину на паркинг и только потом отправляйтесь в кафе у АЗС.
И не забывайте смотреть по сторонам — у реки Оки начинается Ступинский лесопарк с сосновыми зарослями, а в Тульской области — живописные холмы Среднерусской возвышенности. Разглядывая окресности, можно поймать отпускное настроение уже в начале путешествия.
Свернуть с пути
Перед пунктом взимания платы (ПВП) на 228-м километре можно свернуть на старую трассу М4 и проехать в направлении Богородицка через густой лес. Качество покрытия тут ничуть не хуже, чем на платной дороге, но так можно разнообразить вид за окном.
На всём протяжении трассы по Тульской области, которая заканчивается на 333-м километре, расположены фургончики с тульскими сладостями — можно попробовать одну из двух главных достопримечательностей самоварно-пряничного региона. Только не забудьте убедиться в свежести товара.
От Ефремова и до Ельца лучше ехать по платному скоростному участку, чтобы не тормозить на светофорах в населённых пунктах и избежать крутых подъёмов и спусков, которыми очень богат рельеф Липецкой области.
После очередного пункта оплаты, расположенного на 416-м километре, уже начинает чувствоваться южный колорит. Здесь можно проехать по старой бесплатной дороге вплоть до 464-го километра. После переезда реки Дон остаётся всего сто километров до ещё одного большого города — Воронежа. Это середина нашего переезда в первый день. Тем, кто устал в дороге или потерял много времени, лучше сделать перерыв после первой трети пути до Крыма и отдохнуть в Воронеже.
Вообще, первый день путешествия лучше постараться проехать большую часть маршрута до полуострова. Два водителя в экипаже или один опытный смогут легко добраться из Москвы до Ростова-на-Дону за один день. При постоянной скорости выше ста километров в час дорога займёт около 12 часов.
Многие замечают: чем южнее, тем больше лихих водителей на дорогах. Поэтому, подъезжая к Ростову-на-Дону, не позволяйте отпускной эйфории снизить бдительность. К тому же ПВП на этом перегоне могут появляться неожиданно — следите за указателями.
При выезде из Воронежа проверьте пробки на старой и новой дорогах: обе проходят почти параллельно друг другу. Дальше, до 672-го километра, придётся ехать или по новой трассе или делать большой крюк по сёлам Воронежской области.
Из достопримечательностей за бортом — меловые горы, скала Путника у опустевшего хутора Серов и живописная речушка Битюг под дорогой в окружении зелёных холмов. Земля здесь становится всё более плодородной, и на границе Воронежской области в разгар лета можно увидеть фотогеничные пшеничные поля с золотистыми колосками и подсолнечниками, скрывающими линию горизонта.
Но помните: остановка на обочине скоростной трассы запрещена. Чтобы отдохнуть от трафика и перевести дух, можно заехать в специальный карман или свернуть на ближайшем повороте в сторону населённого пункта. Остановитесь в 1–2 километрах от дороги: это обезопасит вас и автомобиль от внештатных ситуаций — например, криминальных историй, которые иногда случаются на этом направлении.
Если выехать из Москвы до шести утра, то уже к восьми-девяти часов вечера можно добраться до Ростова-на-Дону. После интенсивного дня в пути вряд ли останутся силы на осмотр города, так что двигайтесь прямо к месту отдыха.
Где поесть
Ресторан «Онегин дача»
Ресторан позиционируется как премиальное заведение, но, несмотря на это, свободных мест почти не бывает: столик надо бронировать заранее. Место со столичным уровнем обслуживания, интерьером и ценами (относительно других заведений в городе) — бескомпромиссный вариант для тех, кто ни в чём себе не отказывает.
Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Чехова, д. 45Б
Средний чек: 2000 рублей
Cow & Bar Restaurant
В этом «убежище мясоедов» блюда по вкусу найдут и вегетарианцы, и дети. В ресторане по вечерам звучит живая музыка.
Адрес: Ростов-на-Дону, Газетный переулок, д. 84
Средний чек: 1000 рублей
«Золотой колос»
Магазин-столовая известна в Ростовской области низкими ценами и десертами, как в детстве. Подходит для быстрого перекуса.
Адрес: В области расположено больше 20 магазинов сети. Один из самых любимых среди горожан — на улице Большая Садовая, д. 4
Средний чек: 700 рублей
Где отдохнуть
Mercure Ростов-на-Дону
Сетевой отель в гостеприимном Ростове-на-Дону радует посетителей бизнес-уровнем сервиса. Ненавязчивый интерьер комнат, удобное расположение в центре города, спортзал, конференц-зал, бар и ресторан — если вы доверяете только известным отельерам, то это место для вас.
Адрес: Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 35/107
Стоимость: от 4700 рублей за двухместный номер на одну ночь
Маринс Парк Отель Ростов
По отзывам, это место для отдыха оптимально по соотношению цены и качества. Из неоспоримых плюсов — невысокая стоимость и завтраки по системе «шведский стол», из минусов — отсутствие шумоизоляции.
Адрес: Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, д. 59
Стоимость: от 1300 рублей за двухместный номер на одну ночь
«Дон Кихот»
Отель расположен в историческом центре города. Из отличительных особенностей — свежий ремонт и отсутствие предоплаты.
Адрес: Ростов-на-Дону, улица Ульяновская, д. 58
Стоимость: от 2300 рублей за двухместный номер на одну ночь
Во второй день предстоит проехать примерно 400 километров за восемь часов. И если первую половину второго дня отпуска хочется посвятить знакомству с Ростовом-на-Дону, то лучше выбрать маршрут до Крыма через Краснодар — он длиннее, но, как ни странно, экономит времени больше, чем объездные пути. Бесплатная дорога через станицы окажется короткой, только если выехать рано утром.
Поэтому из Ростовской области направляемся к М4 и доезжаем до 1159-го километра трассы, а дальше сворачиваем в сторону станицы Каневская.
Свернуть с пути
От этого поворота ближе всего до Азовского моря. У Каневской можно свернуть ближе к Ясенскому заливу и проехать по краю лиманов Приморско-Ахтарского района. По обочинам — сплошь поля и мелкие островки деревьев, в которых часто пасутся коровы. В начале сезона, если повезёт, можно застать цветущие поля маков.
В районе Тимашевска часто скапливаются пробки, поэтому проскочить первые 260 километров надо как можно раньше.
Проезжая узкий участок дороги с большим количеством медленных зерновозов, включаем режим «аккуратность» на максимум. Спокойно едем до Тамани вдоль агрохолдингов. У дороги часто встречаются ярмарки, где можно купить местные продукты прямо с полей.
После Славянска-на-Кубани по Красной улице выезжаем на А-289 и движемся к Темрюку. На пути будет станица Голубицкая, которая славится археологическими памятниками и уникальным микроклиматом. Между Ахтанизовским лиманом и Азовским морем когда-то были вулканы, а теперь эта плодородная почва используется для выращивания винограда.
В Тамани можно выбрать мотель или гостевой дом в частном секторе, чтобы принять душ и вытянуться в полный рост на удобной кровати после дальней дороги. А можно сразу по трассе А290 доехать до Керченского пролива и проехать по самому длинному мосту Европы ещё 19 километров. Но об этом пробеге и о том, чем заняться в Крыму, — в следующей части нашего путешествия.
Где поесть
Ресторан «Белуга»
Европейское, русское и вегетарианское меню и деревянная веранда — комбо для обеда и ужина.
Адрес: Темрюк, улица Морская, д. 11
Средний чек: 1500 рублей
Трактир «Барин»
Работает с 12:00 как кафе и до позднего вечера — как ресторан, где накормят свежими морепродуктами.
Адрес: поселок Пересыпь, улица Садовая, д. 15
Средний чек: 1000 рублей
Где отдохнуть
Мини-отель «Чайка»
Бюджетный вариант для тех, кто хочет не только принять душ и отдохнуть, но вечером прогуляться вдоль моря, чтобы наконец-то увидеть местный закат. Первая береговая линия — главное преимущество отеля. Номера обставлены минималистично, зато есть терраса, которая по вечерам симпатично подсвечивается. В столовой подают завтрак, обед и ужин по цене от 100 рублей на человека.
Адрес: станица Голубицкая, улица Набережная, д. 70
Стоимость: от 1200 рублей за двухместный номер на одну ночь
Мини-отель «Роза Ветров»
Семейная гостиница принимает туристов с питомцами. Главное преимущество — работающий кондиционер в каждом номере и Wi-Fi. Ненавязчивый интерьер поддерживается в чистоте. Для постояльцев на территории есть детская площадка, сад и даже барбекю. Отель популярен у путешественников, поэтому бронировать нужно за неделю.
Адрес: станица Голубицкая, улица Тенистая, д. 2
Стоимость: от 2800 рублей за двухместный номер на одну ночь
Гостиничный комплекс Valencia
Отель расположен на первой береговой линии, а на его территории есть открытый бассейн и несколько террас. В трёхместных номерах «Комфорт» — типовая мебель. Парковка оборудована системой видеонаблюдения.
Адрес: станица Голубицкая, улица Курортная, д. 84
Стоимость: от 3500 рублей за двухместный номер на одну ночь
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