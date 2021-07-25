Автопутешествие в Крым: как вернуться в Москву за четыре дня и посмотреть ещё пять достопримечательностей

Общий пробег — не более 400 километров.

За десять дней полностью узнать Крым нельзя, но можно успеть в него влюбиться. Составляя нитку маршрута для путешествия, не ставьте конечную точку. Наша цель — не достичь определённого места, устраивая бесконечную гонку со временем и усталостью, а с удовольствием и без спешки пройти намеченный путь и сворачивать с него в случае необходимости. В автотуризме нет титров «конец» — есть только «продолжение следует».

Домой можно отправиться по уже пройденному маршруту или — если есть ещё несколько свободных дней — вдоль побережья Чёрного моря по Новороссийску и Геленджику. Через пять часов после выезда из Балаклавы можно добраться до Анапы.

Кипарисовое озеро Сукко

Озеро каждый раз выглядит по-разному. Посетить этот небольшой искусственный водоём нужно обязательно, если есть хоть пара часов запасного времени. Тут можно увидеть уникальную экозону с кипарисами, которые растут прямо на воде. Прогуляйтесь на водном велосипеде и насладитесь неземным пейзажем.