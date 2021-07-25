Автопутешествие в Крым: как вернуться в Москву за четыре дня и посмотреть ещё пять достопримечательностей
Сергей Лысенко
Путешествие по Крыму подошло к концу, но впечатления на этом не заканчиваются. Впереди дорога домой с остановками в запоминающихся местах.
Общий пробег — не более 400 километров.
За десять дней полностью узнать Крым нельзя, но можно успеть в него влюбиться. Составляя нитку маршрута для путешествия, не ставьте конечную точку. Наша цель — не достичь определённого места, устраивая бесконечную гонку со временем и усталостью, а с удовольствием и без спешки пройти намеченный путь и сворачивать с него в случае необходимости. В автотуризме нет титров «конец» — есть только «продолжение следует».
Домой можно отправиться по уже пройденному маршруту или — если есть ещё несколько свободных дней — вдоль побережья Чёрного моря по Новороссийску и Геленджику. Через пять часов после выезда из Балаклавы можно добраться до Анапы.
Кипарисовое озеро Сукко
Озеро каждый раз выглядит по-разному. Посетить этот небольшой искусственный водоём нужно обязательно, если есть хоть пара часов запасного времени. Тут можно увидеть уникальную экозону с кипарисами, которые растут прямо на воде. Прогуляйтесь на водном велосипеде и насладитесь неземным пейзажем.
Как добраться: из села Сукко едем по улицам Центральная, затем Советская. В конце населённого пункта свернуть налево на Речной переулок. Если припарковаться перед озером слева, заплатить придётся 200 рублей за целый день. Если проехать дальше за шлагбаум, можно оставить машину прямо у достопримечательности.
Стоимость: от 600 рублей за проезд.
Абрау-Дюрсо
Этот завод шампанских вин считается лучшим в стране. Экскурсию по винным погребам завода проводят вместе с дегустацией, после которой в фирменном магазине можно выбрать понравившиеся напитки.
Как добраться: Дорога на завод пролегает через горный серпантин. Машину можно оставить на парковке в селе (GPS-координаты: 44.703477, 37.601986).
Стоимость: от 550 рублей.
Парковка: 150 рублей за первые четыре часа.
Где поесть
Гранд-кафе «Абрау-Дюрсо»
В Абрау-Дюрсо десятки ресторанов и кафе, где можно попробовать местные игристые вина. Одно из самых популярных находится рядом с винодельней. Кроме средиземноморских угощений готовят вегетарианские и безглютеновые блюда.
Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, улица Промышленная, д. 20
Средний чек: 2500 рублей
Кафе Aqua
Здесь можно перекусить под шатром с видом на море. У заведения экологическая концепция, так что еду и напитки подают в бумажной посуде.
Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, улица Промышленная, д. 19, Арт-Парк Абрау-Дюрсо
Средний чек: 2500 рублей
Бар The Balance
Популярное туристическое место работает с 17:00 до утра. Барная карта разнообразная, а блюда — кавказские.
Адрес: Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 185
Средний чек: 1000 рублей
Где отдохнуть
Апартаменты «Винтаж»
Отель расположен рядом с озером Абрау. Для туристов предусмотрена вечерняя развлекательная программа. Из минусов — небольшая парковка.
Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, улица Промышленная, д. 44а
Стоимость: 4900 рублей за двухместный номер на 1 человека
Меблированные комнаты Дюрсолей
Светлые комнаты с современной мебелью в Крыму встречаются редко. Этот отель как раз такое исключение. К интерьеру прилагаются вид на горы, море в двух шагах и чистый бассейн.
Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, улица Тисовая, д. 31/33
Стоимость: от 3900 рублей за двухместный номер на 1 человека
Общий пробег — не более 200 километров.
Ещё до того, как село Прасковеевка стало известным, через него проезжали сотни туристов, чтобы увидеть памятник природы — плоскую скалу Парус.
Скала Парус
Это чудо природы — остаток скальных пород, уцелевший после всех штормов и бомбёжек. Идти к нему придётся пешком по каменистому берегу — надевайте удобную обувь.
Как добраться: из села Прасковеевка едем по асфальтной дороге по Парусному проезду, который переходит в гравийную дорогу. Парковка бесплатная.
Дольмены реки Жане и Пшада
Если верить археологам, дольмены — ровесники египетских пирамид. Тайну этих культовых каменных построек учёные не могут разгадать до сих пор.
Дольмены, некоторым из которых около четырёх тысяч лет, привлекают туристов не только самим фактом своего существования. Многие говорят, что эти места обладают мистической силой, и даже у часов здесь сбивается время. Особенно красивы долины с дольменами в начале лета, когда реки ещё полноводны.
Как добраться: Выезжая из Геленджика на М4, двигаться в сторону Джубги. После села Возрождение — второй поворот налево. Следовать по грунтовой дороге около двух километров. До пшадских дольменов ехать из Геленджика три часа. На М4 свернуть на Новороссийскую улицу и ехать прямо. Проехать за кордон на Красной улице дальше можно только на вездеходе.
Вход: 100 рублей за человека (экологический сбор).
Парковка: от 50 рублей за час.
Где поесть
Хата казака
Заведение стилизовано под кубанскую хату. Казачья атмосфера и большие порции привлекают горожан и транзитных путешественников.
Адрес: Геленджик, улица Революционная, д. 14
Средний чек: 1000 рублей
Халяль кафе
Ресторан восточной кухни «Халяль» известен блюдами на мангале. Узбекский шеф-повар и администраторы устраивают тёплый прием гостям, которые движутся из Геленджика в сторону села Пшада.
Адрес: Геленджик, село Возрождение, улица Таманская, д. 55в
Средний чек: 700 рублей
Где отдохнуть
Мини-отель Strass
Компактный семейный отель находится в центре города. Есть номера с террасой.
Адрес: Геленджик, улица Луначарского, д. 49Б
Стоимость: 1300 рублей за двухместный номер на 1 человека
Гостиница «Камелия»
Гостевой дом находится в пригороде Геленджика, недалеко от гор и водопада Жане. На территории есть русская баня, мангал и столовая.
Адрес: Краснодарский край, село Возрождение, пер. Лесной, д. 2
Стоимость: от 1500 рублей за двухместный номер на 1 человека
Выезжаем на М4 и едем прямо по платной дороге через Краснодар. Через семь часов будем в Каменск-Шахтинском.
В городе высокая концентрация музеев гражданской и военной техники. На 933-м километре можно свернуть с трассы и провести пару часов в музее «Легенды СССР», где выставлены старые автомобили, например «Чайка», и поддаться ностальгии. Или посетить парк «Патриот» напротив: здесь располагается филиал подмосковной Кубинки. А после этого — перекусить в кафе и отдохнуть в отеле.
Отель-музей «Легенды СССР» и военно-патриотический комплекс «Патриот»
Прямо на трассе М4 находится портал в прошлое. В музее собраны экспонаты, а в отеле при нём воссозданы ретроинтерьеры в стилистике революции.
Адрес: Каменск-Шахтинский, улица Героев-Пионеров, д. 91в.
Стоимость проживания: от 2500 рублей за одну ночь.
Стоимость билета в музей: 200 рублей.
Завершающий день путешествия пройдёт в дороге по уже знакомой трассе М4. К вечеру можно добраться до Москвы.
Перед выездом проверяйте график ремонтных работ на дорогах. В 2021 году масштабных открытий новых участков не планируется, так что стоимость проезда в дневное время останется прежней: 1096 рублей с транспондером и 1380 без него.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.
Если совсем грубо, то надо ориентироваться на сумму в 80 тысяч рублей при расчёте на одного взрослого человека или 120 тысяч рублей на двоих.
Проживание. Можно сэкономить, если остановиться в палатках и кемпинге. За комфортное проживание в течение 13 дней за двух человек придётся заплатить от 60 тысяч рублей. Хорошая новость: в Крыму нет курортного сбора.
Еда. Если завтрак включён в стоимость проживания, то на питание одного человека потребуется около 25 тысяч рублей на всю поездку.
Развлечения, сувениры и интернет. Обойдутся в 7500 на одного взрослого человека.
За бензин, парковку и проезд по платным участкам дороги. Запланируйте 15 000 рублей, но эта сумма будет с запасом, а транспондер и проезд в обход трассы сэкономят до 500 рублей.
А теперь — ваша очередь!
Если вы ездили в Крым из Москвы или из другого города — поделитесь своей историей в комментариях! Сколько потратили на поездку, что посмотрели, где останавливались и в каких кафе и ресторанах ели самую вкусную еду? Уверены: ваш рассказ будет полезен всем, кто пока ещё только планирует поездку!