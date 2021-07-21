Автопутешествие в Крым: что посмотреть на полуострове, где остановиться и что попробовать. Часть вторая
Сергей Лысенко
Итак, вы доехали до полуострова! О том, как подготовиться к поездке, какой маршрут лучше всего выбрать, что посмотреть по пути и где остановиться на ночлег — мы рассказывали в первой части автопутешествия. Теперь пора спланировать своё пребывание в Крыму: рассказываем, куда съездить, что посмотреть и где вкусно перекусить.
Общий пробег за день — не более 100 километров.
Если вечером второго дня вы остановились в Тамани, то посвятите пару часов поездке на север Таманского полуострова: в районе мыса Железный рог можно увидеть вставший на мель сухогруз «Суров». Он не такой популярный, как теплоход Rio, хотя всё равно вандалы распиливают его на металл. Несмотря на это, каюты сохранились, и можно познакомиться с бытом моряков.
Сухогруз «Суров»
GPS-координаты: 45.115494, 36.777691
Вход: свободный через территорию пляжа
А если ваше утро началось в Керчи, то отправляйтесь на центральный рынок за свежими молочными продуктами или рыбой. В пяти минутах езды оттуда по улице Кирова — Комсомольский парк. Там можно устроить пикник и позавтракать среди кипарисовых аллей.
Во время шоппинга не забудьте купить сим-карту местных операторов: домашний тариф с подключенной опцией в Крыму не гарантирует стабильную связь. Зато крымская «симка» обеспечит уверенным сигналом по всему полуострову. Вот наиболее оптимальные варианты:
Win Mobile — с абонентской платой 420 рублей в месяц и неограниченным трафиком гигабайт и минут на звонки по России в течение первых трёх недель.
«Волна мобайл» — с тарифом 300 рублей за 600 минут на звонки внутри Крыма и 25 гигабайт интернета.
«Крымтелеком» — с неограниченной скоростью интернета на 25 гигабайт за 200 рублей или с безлимитным интернетом, но платными минутами разговора с другими операторами за 400 рублей.
Семь античных достопримечательностей Керчи
Керчь — один из древнейших городов мира. Его облюбовали для жизни ещё неандертальцы в доисторическую эпоху, и до сих пор эта земля служит богатым материалом для историков и археологов. Поэтому день знакомства с Крымом стоит посвятить древним памятникам.
Где поесть
Кафе «Вкус жизни»
Городское современное кафе с большой террасой, которая выходит на море. Готовят европейскую кухню и суши с 11:00.
Адрес: Керчь, улица Айвазовского, д. 7
Средний чек: 1200 рублей
Кафе «Твоя Веранда»
Кафе с международной кухней (шеф-повар специализируется на рыбном меню) находится рядом с церковью Иоанна Предтечи. Черноморский бокс с барабулькой и другими видами рыб можно заказать на компанию. Есть блюда для детей.
Адрес: Керчь, площадь Ленина, д. 43
Средний чек: 1500 рублей
Где отдохнуть
Promenade Hotel
Гостиница в центре города с редким для российского юга нейтральным интерьером в скандинавском стиле. Отель предлагает четыре категории номеров площадью от 17 кв. м с видом на залив и Крымский мост.
Адрес: Керчь, Адмиралтейский проезд, д. 1
Стоимость: от 3500 до 7000 рублей за двухместный номер на одну ночь
Гостевой дом «У Высоцкой»
Отель внутри и снаружи отделан деревом и находится в частном секторе — может показаться, что приехал на лето к бабушке. На территории есть сад и беседка, внутри дома — общая кухня и тренажёрный зал. От моря — 10 минут пешком, из центра города — столько же на машине.
Адрес: Керчь, 1-й Степной переулок, д. 3
Стоимость: от 1400 рублей за двухместный номер на одну ночь
Общий пробег за день — не более 100 километров.
Если погода хорошая, на целый день отправляемся к морю, в один из самых диких и первозданных уголков Крыма. Генеральские пляжи протянулись на 15 километров от села Курортное до села Золотого. Такое название они получили во времена СССР, когда попасть на эту береговую линию могли только высшие чины армии. На пляже совершенно нет пресной воды, зато много насекомых, которые способны омрачить отдых, если не подготовиться заранее.
Дорога по пути к пляжу местами присыпана гравием, но местами — вовсе без нормального покрытия, с большими ямами. Поэтому съездить за припасами магазину не получится. На пляж нужно взять с собой всё: большой запас питьевой воды, тент от солнца и репелленты, чтобы защититься от мух. Здесь запрещено разводить костры (штрафы — от 3 до 5 тысяч рублей), но можно захватить мобильную плиту с газовым баллоном и запас продуктов.
Песчаные пляжи относятся к территории Караларского заповедника и представляют собой несколько десятков маленьких бухт. Здесь можно найти укромное место с уникальным видом для единения с природой. Караларская степь считается природоохранной зоной: обращайте внимание на таблички и указатели и не нарушайте требования, чтобы избежать штрафов.
Грязевое озеро Чокрак
Заезд на Генеральские пляжи через село Багерово лежит вдоль берега древнего солёного озера Чокрак. Ради чёрной лечебной грязи сюда приезжает несколько десятков тысяч туристов за сезон. Её полезные свойства были известны ещё во времена Боспорского царства, когда на берегу озера стоял храм. У грязи сильный минерализованный состав, так что перед процедурами обязательно посоветуйтесь с врачом. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные, урологические и гинекологические недуги.
Как добраться: до Генеральских пляжей можно добраться через село Курортное или через Багерово. На дороге много разбитых участков, так что низкая машина рискует застрять. Особенно если после непогоды пути размыты. Ехать лучше всего на внедорожнике или подходящем кроссовере.
Где отдохнуть
Семейный отель «АзовЛэнд»
Комфортные номера гостиницы — альтернатива для тех, кто не хочет жить в палатках. В номерах есть все удобства, в ресторане — шведский стол, а на территории отеля — бассейн и детская площадка, а также собственный огороженный пляж с плавным заходом в море и тысячами разноцветных ракушек на берегу.
Адрес: Ленинский р-н, с. Золотое, улица Северная, д. 1Б
Как добраться: К адресу ведёт гравийная дорога на Прямой улице. Высокий клиренс и передний привод облегчат путь
Стоимость: от 9000 рублей за двухместный номер на одну ночь
Villa Sunrise Kerch
Гостевой дом со светлыми комнатами и уютным патио во внутреннем дворе находится в посёлке Курортное. Рядом — мыс Зюк и Аджимушкайские каменоломни, а пляж обрамляют фотогеничные скалы и валуны.
Адрес: Ленинский р-н, с. Курортное, улица Гагарина, д. 8
Как добраться: По асфальтированной дороге до посёлка Курортное (к мысу Зюк), а дальше свернуть на грейдерную дорогу по улице Морской Пехоты
Стоимость: от 4500 рублей за двухместный номер на одну ночь
Общий пробег — не более 200 километров.
Подготовьтесь к насыщенному дню. Несмотря на небольшие переезды, выехать лучше пораньше, чтобы успеть встретить закат с видом на Судакскую крепость. Посмотреть все достопримечательности ниже за один раз сложно, так что выбирайте две-три локации по собственным вкусам.
Совет: почаще выходите из машины и меняйте активность! В Крыму нужно ходить пешком в горы, кататься на катере и лошадях, есть в кафе и готовить самостоятельно, живя в палатках.
Феодосия. Потухший вулкан Кара-Даг
В этом уникальном месте сохранились следы активного извержения вулкана, которое произошло более 100 миллионов лет назад. На вершинах некоторых сопок не работают компасы и современные гаджеты. Особой аномальной активностью интересуются шаманы и эзотерики. Местные рассказывают мистические легенды про здешних обитателей. Вулкан относится к территории заповедника, так что пешие прогулки возможны только в составе экскурсии.
Адрес: Феодосия, пгт Курортное, улица Науки, д. 24.
Как добраться: По асфальтированной дороге доехать от посёлка Курортное до Биостанции. У Музея природы, где продаются билеты на экскурсию по заповеднику, есть стоянка.
Стоимость: от 200 рублей.
Коктебель. Мыс Хамелеон
Рядом с поселком находится мыс Хамелеон, который напоминает ящерицу. Он примечателен тем, что меняет свой оттенок от тёплого до холодного примерно 20 раз в день. А ещё тем, что в его недрах большие залежи лечебной глины. Через несколько сотен лет, когда их размоет, мыс исчезнет. А пока можно забираться по его хребту к самому обрыву и наблюдать за тем, как его омывает море.
Как добраться: У винзавода «Коктебель» повернуть налево, в горы. Дальше по грейдеру с большими ямами медленно и аккуратно доехать к самому мысу. Рядом есть площадка для парковки.
Судак. Генуэзская крепость
Об итальянском периоде Крыма можно узнать во время экскурсии по Генуэзской крепости. Эта цитадель построена в XIV–XV веках и была главным форпостом Генуи на территории Крыма. Город-укрепление состоял из двух округов — основной жилой зоны и нижней части, где располагались мастерские и портовые предместья. Территория выбрана не случайно: с трёх сторон оно защищено естественными препятствиями, а попасть внутрь можно только с севера. Здесь туристы встречают один из самых запоминающихся закатов в Крыму.
Адрес: Судак, Генуэзская крепость, д. 1.
Парковка: у входа в крепость есть небольшая зона для паркинга. Оплата — 50 рублей в час.
Где поесть
Семейное кафе Ho.Re.Ca
Заведение работает по принципу столовой. Разнообразное меню (готовят и фастфуд, и суши, и русскую еду) включает и детские блюда. Кафе работает с 8 утра, а еду можно брать с собой.
Адрес: Судак, улица Адмиральская, д. 1
Средний чек: 1000 рублей
Кафе «Чердак»
Перекусить и выпить кофе с видом на горы.
Адрес: Судак, улица Истрашкина, 2а, этаж 3
Средний чек: 500 рублей
Лаундж-кафе «Арзы»
Кафе и точки фаст-фуда с разнообразным меню выстроились на набережной Судака. В кафе «Арзы» подают восточные блюда и пиццу по итальянскому рецепту. Вечером здесь, на собственном участке пляжа, устраивают дискотеки.
Адрес: Судак, улица Набережная, д. 15
Средний чек: 800 рублей
Где отдохнуть
Отель Versal
Ничего общего с дворцом Людовика XIV гостиница не имеет, но оно и к лучшему: спокойный интерьер, вежливое обслуживание и пешая доступность до главных достопримечательностей делают место популярным у туристов.
Стоимость: от 6900 рублей за двухместный номер на одну ночь
Адрес: Судак, улица Юбилейная, д. 3/4
Гостевой дом Hotel White Lion
Гости отмечают особое расположение: отель находится на горе, так что спуск к морю организован на автобусах. Спа-комплекс с арома-сауной, баней и джакузи полюбят те, кому одного бассейна кажется недостаточно.
Стоимость: от 5900 рублей за двухместный номер на одну ночь
Адрес: Судак, улица Ювес, д. 11
Гостиница Прайм
Гостиница считается одной из самых популярных в Судаке — гостям нравятся номера с просторными балконами. Из минусов отеля — плохая шумоизоляция и слабый сигнал wi-fi.
Стоимость: от 3700 рублей за двухместный номер на одну ночь
Адрес: Судак, улица Учителей, д. 29
Общий пробег — не более 120 километров.
Наверняка это будет один из самых ярких дней путешествия. Правда, придётся много крутить руль — вас ждут невероятные виды и узкие серпантины. Не торопитесь: дорога требует концентрации от водителей. По пути много площадок уютных кафе с живописными видами, где можно сделать красивые фото.
Алушта. Водопад Джур Джур
Если туристическую Алушту можно и объехать, то эту локацию пропустить нельзя. Джур Джур — самый мощный водопад в Крыму. От Судака ехать 65 километров вдоль моря. Есть горные участки со смотровыми площадками, а дорога к водопаду напоминает сказочный лес. Последний отрезок можно пройти пешком (около 1 км), оставив машину в селе Генеральское, или доехать по колее, если машина позволяет.
Как добраться: Асфальтированная дорога от Солнечногорского до Генеральского (9 километров) переходит в грунтовую, а затем и в бездорожье. Паркетник проедет с трудом.
Гурзуф. Скала Шаляпина и дача Чехова
На пути в Ялту заезжаем в Гурзуф, который славится красивыми скалистыми берегами. Посетите смотровую площадку и скалу Шаляпина рядом, а затем отправляйтесь на дачу Чехова. Кадры, которые получаются со стороны смотровой площадки на улице Чехова, удивляют: кажется, настолько красивого места здесь никто не ожидает увидеть. Там же можно отправиться в прогулку по воде.
Адрес: Ялта, пгт Гурзуф, улица Чехова, д. 22.
Как добраться: Из Алушты выезжаем по Ялтинскому шоссе и около часа едем в сторону Ялты. На Ленинградской улице оставляем машину и пешком идём до грота Пушкина. Дальше можно доехать до Успенской церкви и через КПП спуститься по улице Чехова к набережной.
Вход: 300 рублей.
Ялта. Массандровский дворец
Ещё полчаса по Южнобережному шоссе — и вы в жемчужине Крыма. Первым делом посетите имение Александра III — и лучше с экскурсией. После можно полюбоваться шато во французском стиле снаружи со стороны парка.
Как добраться: с Южнобережного шоссе надо свернуть на Симферопольское. У КПП есть большая стоянка, от которой придётся идти пешком в гору (около 400 метров).
График работы: ежедневно с 9 до 18:00.
Вход: от 350 рублей.
Винзавод
Посетить старейшие винодельни и увидеть, как хранятся коллекционные бутылки XVIII века, можно в составе экскурсии на Массандровском заводе. Дегустацию (не только для водителей, но и для пассажиров) лучше оставить на вечер.
Адрес: Ялта, пгт Массандра, улица Винодела Егорова, д. 9.
График работы: ежедневно с 11:00 до 17:00.
Вход: от 550 рублей.
Парковка: бесплатная
Где поесть
Барабуля Бар
С самого утра здесь готовят морепродукты и для плотного обеда, и для быстрых перекусов. Место популярно в городе — если ехать большой компанией, бронировать столик лучше заранее.
Адрес: Алушта, улица Ленина, д. 3
Средний чек: 700 рублей
Кофейня-ростерия Coffee Juice
Завтраки готовят с 8:30 и подают в течение всего дня. Туристы и местные хвалят свежемолотый кофе.
Адрес: Алушта, улица Ленина, 6Б
Средний чек: 300 рублей
Где отдохнуть
Отель «Премиум Парк»
Новая гостиница построена прямо на территории Массандровского парка. От него можно прогуляться пешком до набережной Ялты — путь займёт полчаса.
Адрес: Ялта, улица Туристская, д. 12в
Стоимость: от 7500 рублей за двухместный номер на одну ночь
Hotel Life
Отель для любителей архитектурного стиля «сталинский ампир» привлекает собственной парковой территорией. Гости отмечают удобное расположение рядом и с центром города, и с пляжем. Есть развлечения для детей и чистый бассейн.
Стоимость: от 7600 рублей за двухместный номер на одну ночь.
Адрес: Ялта, улица Леси Украинки, д. 16
Общий пробег — не более 100 километров.
Саундтрек к этому дню — популярная песня Валентина Стрыкало «Наше лето». «Ялта, август, и мы с тобою влюблены». Включайте и подпевайте — это добавит несколько градусов к хорошему настроению.
Ласточкино Гнездо
Визитную карточку Ялты, да и всего Крыма, лучше посетить утром. К самым первым сеансам сюда стягиваются туристы, и наша задача — успеть осмотреть отвесную скалу Ай-Тодор снаружи до 10 утра, а затем прогуляться внутри. Достопримечательность в этом году пережила реставрацию, но туристы считают, на дворец лучше смотреть издалека — например, из кафе поблизости.
Адрес: Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, д. 9а
Как добраться: По асфальтированной дороге можно добраться до смотровой площадки и оставить машину на бесплатной организованной парковке у дома 5а на Алупкинском шоссе.
Режим работы: ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 19:00
Вход: от 200 рублей (на территорию замка — бесплатный)
Ай-Петри, высота 1234
Из Ласточкиного Гнезда отправляемся к другой визитной карточке полуострова — горе Ай-Петри. Посетить эту высоту рекомендуем всем туристам: можно и охладиться в жаркий день, и сфотографировать уникальный вид. В ясную погоду с этой точки можно разглядеть половину южного берега Крыма.
На смотровой площадке (село Охотничье, Бахчисарайское шоссе) работают кафе с активными «зазывалами». Не торопитесь соглашаться на первое же предложение: прогуляйтесь и выберите симпатичное место, если захотите перекусить.
Как добраться: попасть на гору можно двумя способами: простым — на фуникулёре, и сложным — по автомобильному серпантину. Можно и пешком, прямо из Ялты, но этот способ подходит только для отчаянных походников. Путь на машине лежит через Виноградное и займёт около часа по горным дорогам. Местные говорят, серпантин состоит из 300 поворотов, часть из которых — крутые шпильки. После села Охотничье на Бахчисарайском шоссе сверните налево и двигайтесь к вершине горы. Там есть бесплатная и платная стоянки.
После Ай-Петри пора отправляться через Большой каньон Крыма в сторону Бахчисарая. Будьте аккуратны на серпантине, который бесконечно петляет вниз: часто встречаются ямы, в которых легко пробить колесо и даже повредить подвеску.
Где поесть
Ptizza Bar
Гурманское место с панорамным видом на набережную, ради которого многие специально приезжают в Ялту. Авторская кухня с обилием морепродуктов и вечерние шоу в лучших традициях ресторанной культуры.
Адрес: Ялта, улица Рузвельта, д. 1А
Средний чек: 1500 рублей
Гриль-кафе «Дача»
Кафе располагается на 1-м этаже. На входе часто собираются очереди из желающих быстро и вкусно перекусить.
Адрес: Ялта, улица Чехова, д. 24
Средний чек: 600 рублей
Где отдохнуть
Усадьба «Рыбацкий хутор»
В деревянных шале или коттеджных домах можно не только переночевать, но и провести пару дней. На территории усадьбы есть ресторан и баня, организована рыбалка на горном озере. Место находится на окраине села Соколиное.
Адрес: Бахчисарайский район, на въезде в село Соколиное, улица Ялтинская, д. 1
Как добраться: В Бахчисарайском районе движемся по асфальтированной, почти ровной дороге на север из села Соколиное
Стоимость: от 3500 рублей за домик на троих человек
Общий пробег — не более 100 километров.
Бахчисарай — ворота в царство коренных жителей Крыма. Этническая группа караимов (сегодня их не более полутора тысяч на всей планете) населяла пещерные города полуострова до изгнания в 1920-м большевиками.
Пещерные города Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале
Руины жилищ караимов и панорамные виды, которые открываются на этих вершинах, удивят даже бывалых туристов. Здесь понравится и детям: по этим таинственным местам можно полазить. Эски-Кармен был построен византийцами и сохранился с VI века.
В городе Мангуп-Кале сохранилась древняя цитадель. От её стен открывается вид на мангупское плато с высоты птичьего полета. Чуфут-Кале с раннего средневековья служило убежищем для иудеев, а позже его каменные подвалы были казематами: именно здесь отбывал ссылку граф Шереметьев.
От верхних ворот Чуфут-Кале пройдите вниз по правой дороге примерно 500 метров, чтобы попасть на древнее караимское кладбище. Ещё одно мистическое место, где можно испытать сильные эмоции.
Как добраться: На Ялтинской улице (асфальтированная дорога) у села Танковое на развилке съехать налево на улицу Кирова. Сразу после села Холмовка начинается дорога плохого качества — придётся ехать аккуратно. Держитесь правой стороны и направляйтесь к селу Терновка. По Балаклавской улице можно попасть к северному входу в Эски-Кармен. Со стороны Северного дозора есть парковка.
Если у Мангупского озера повернуть направо на улицу Челеби — попадём в Мангуп-Кале. Машину, если у вас не внедорожник, надо оставить в селе Ходжа-Сала на парковке.
К Чуфут-Кале ехать в обратную сторону около часа. Асфальтированная дорога приведёт к парковке на улице Басенко.
Стоимость: от 100 рублей в каждой точке (экологический сбор).
Ханский дворец
Осмотрите резиденцию крымских ханов, которая сохранилась с XVI века и сейчас активно восстанавливается. Узнать больше об истории этноса можно на экскурсии.
Адрес: Бахчисарай, улица Речная, д. 133.
Стоимость: от 300 рублей.
Главное правило автотуриста — не доверять парковщикам, которые могут преграждать проезд. Сами выбирайте удобные локации.
Где поесть
Кафе «Хош Сефа»
Одно из лучших в Бахчисарае мест с аутентичной крымско-татарской кухней.
Адрес: Бахчисарай, улица Гаспринского, д. 25
Средний чек: 600 рублей.
Где отдохнуть
Отель Мангуп-Кале
Мини-гостиница находится рядом с пещерными городами. Обустройство номеров скромное, из развлечений — рыбалка и верховая езда.
Адрес: Бахчисарайский район, село Ходжа Сала, улица Челеби, д. 1
Стоимость: от 2000 рублей за двухместный номер на 1 человека
Бутик-отель Bahtigul
Отель в крымско-татарском стиле находится в старой части города. Просторные комнаты обставлены мебелью из массива дерева.
Адрес: Бахчисарай, улица Краснофлотская, д. 20
Стоимость: от 3900 рублей за двухместный номер на 1 человека
Дневной пробег — не более 100 километров.
Из Бахчисарая в объезд Симферополя едем к Белогорску. Путь займёт полтора часа.
Парк «Тайган»
Любители живой природы не могут проехать мимо парка «Тайган», где на территории 30 гектаров проживают более 60 львов, 40 тигров, рыси, гепарды, пумы, а также жирафы, ламы, верблюды и обезьяны. Прогуляться по парку можно только в сопровождении опытного рейнджера по специально оборудованным дорожкам.
Адрес: Белогорск, улица. Лавандовая, д. 1.
Стоимость: от 500 рублей.
Белая cкала Ак-Кая
Огромный белый «зуб» скалы Ак-Кая хорошо заметен с трассы Таврида, которая рассекает весь полуостров с востока на запад и позволяет за три часа пересечь его насквозь. Будьте аккуратны при посещении Белой скалы: с 2021 года территория причислена к особо охраняемым местам, и за проезд под запрещающий знак егеря выписывают штрафы. Эта природная достопримечательность особенно фотогенична со стороны восточных холмов.
GPS-координаты: 45° 5' 55.45" N 34° 37' 53.92" E.
Как добраться: Дорога без покрытия начинается после съезда с трассы «Таврида». На плато можно подняться на среднеразмерном кроссовере.
Где поесть
Время есть!
Небольшое кафе по пути к Белой скале, где быстро приготовят перекус и сварят свежий кофе. Для детей — молочные коктейли.
Адрес: Белогорск, улица Луначарского, д. 45
Средний чек: 200 рублей
Ресторан «Ак-Кая»
Тем, кому не успела наскучить восточная кухня, — в местный ресторан. Интерьеры в ханском стиле и сытная еда.
Адрес: Белогорск, улица Шевченко, д. 40
Средний чек: 200 рублей
Где отдохнуть
Мотель «Ак-Кая»
Недорогой вариант размещения подходит для активных туристов. Внутри есть всё, чтобы отдохнуть и подготовиться к насыщенному дню.
Адрес: Белогорск, улица Шевченко, д. 40
Стоимость: от 1200 рублей за двухместный номер на 1 человека
Кемпинг «Гераклея»
Палаточный городок находится в Балаклавском районе на галечном пляже. Небольшая бухта защищена горным массивом и сосново-можжевеловым лесом, так что воздух здесь лечебный. Есть душевые и туалетные комнаты.
Адрес: Севастополь, Севастопольская зона «ЮБК», урочище Ласпи, участок № 1, туристическая стоянка «Гераклея»
Как добраться: По Южнобережному шоссе по направлению в Ялту свернуть на бухту Ласпи. Через 100–150 метров на развилке повернуть налево. Спускаясь к морю, проехать 200 метров до ворот. Дорога грейдерная, но без крупных ям
Стоимость: 400 рублей
Всегда оставляйте в плане путешествия резервный день. Это позволит без лишних переживаний решить важные вопросы, организовать незапланированный сервис для автомобиля или просто провести целый день в понравившемся месте.
Общий пробег — около 100 километров.
Из Белогорска за два часа можно добраться в Балаклаву — одну из самых удобных на Чёрном море бухту. Здесь будет интересно тем, кто интересуется военной историей. Вечером, после морской прогулки, воспользуйтесь последним шансом и попробуйте барабульку в одном из местных кафе.
Балаклавский подземный музейный комплекс
Бухта Балаклава использовалась в военных целях и служила базой для ремонта подводных лодок. Подземный док покажут на экскурсии в музее, который находится в секретном объекте ГТС 825. В день продают не больше 50 билетов — бронируйте места заранее.
Адрес: Севастополь, Балаклавский р-н, Таврическая набережная, д. 11.
Режим работы: среда-воскресенье с 9:00 до 21:00.
Стоимость: 700 рублей.
Парковка: бесплатная.
Выходя из музея, попадаешь на Таврическую набережную. Тут открывается один из лучших видов на Балаклавскую бухту.
С противоположной стороны — прогулочная набережная Назукина. Здесь можно припарковать автомобиль и пересесть на морской транспорт. Прогулка на яхте длится от получаса. Стоимость: от 1500 рублей. Отдохните напоследок: впереди нас ждет долгий путь домой. О нем — в заключительной части путешествия.
Где поесть
Ресторан Marinara
Один из самых популярных ресторанов в Балаклаве, где подают свежие мидии и устрицы.
Адрес: Балаклава, улица Рубцова, д. 1
Средний чек: 1500 рублей
Ресторан Prince
Ресторан стилизован под старый корабль. Главное преимущество — красивый вид на набережную.
Адрес: Балаклава, набережная Назукина, д. 1а
Средний чек: 2000 рублей
Кафе «Морской кофе»
Оригинальный интерьер и демократичные цены на морепродукты привлекают туристов. Большой выбор местных крымских блюд.
Адрес: Балаклава, набережная Назукина, д. 1а
Средний чек: 700 рублей
Где отдохнуть
Мини-отель «Рота Шале Марина»
Гостиница находится в тихом месте Балаклавы. Номера светлые и просторные. Вид на бухту и завтраки включены в стоимость.
Адрес: Севастополь, улица Мраморная, д.17а
Стоимость: от 3200 рублей
Отель «Гомер»
Бутик-отель с небольшим номерным фондом принимает только взрослых постояльцев. На территории гостиницы поддерживаются тишина и атмосфера для уединения.
Адрес: Севастополь, улица Рубцова, д. 1
Стоимость: от 3200 рублей
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.