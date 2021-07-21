Автопутешествие в Крым: что посмотреть на полуострове, где остановиться и что попробовать. Часть вторая

А если ваше утро началось в Керчи, то отправляйтесь на центральный рынок за свежими молочными продуктами или рыбой. В пяти минутах езды оттуда по улице Кирова — Комсомольский парк. Там можно устроить пикник и позавтракать среди кипарисовых аллей.

Во время шоппинга не забудьте купить сим-карту местных операторов: домашний тариф с подключенной опцией в Крыму не гарантирует стабильную связь. Зато крымская «симка» обеспечит уверенным сигналом по всему полуострову. Вот наиболее оптимальные варианты:

Win Mobile — с абонентской платой 420 рублей в месяц и неограниченным трафиком гигабайт и минут на звонки по России в течение первых трёх недель.

«Волна мобайл» — с тарифом 300 рублей за 600 минут на звонки внутри Крыма и 25 гигабайт интернета.

«Крымтелеком» — с неограниченной скоростью интернета на 25 гигабайт за 200 рублей или с безлимитным интернетом, но платными минутами разговора с другими операторами за 400 рублей.