Как автомобилисты дорабатывают свои машины: опрос Авто.ру
Дмитрий Савостьянчик
Автолюбители делятся на два лагеря: первые предпочитают ничего не делать с новой машиной и просто эксплуатируют её, периодически проводя плановое техническое обслуживание. А другие вкладывают силы, время и деньги в разные доработки — от тонировки до глубокого тюнинга. Провели опрос и узнали у пользователей Авто.ру, улучшают ли они свои автомобили сразу после покупки и если да, то что именно делают в первую очередь. В опросе приняли участие больше двух тысяч человек.
Лишь четверть опрошенных предпочитают стандартный автомобиль. «Покупаю машины, которые не нуждаются в доработках, откатываю гарантию и продаю», — поделился своим мнением читатель телеграм-канала Журнала Авто.ру. Многие из них стараются выбирать автомобили в таких комплектациях, чтобы набор опций соответствовал всем требованиям.
Однако большинство респондентов — 75 процентов — всё-таки стараются улучшить свежекупленные автомобили. Кому-то не хватает мелочей, например, тонировки. А кто-то вносит более серьёзные изменения. Как написал один из читателей телеграм-канала Журнал Авто.ру, он дооснащает автомобили в базовых или средних комплектациях опциями из топовых версий: доводчики дверей, проекционный дисплей, электропривод двери багажника, обогрев заднего ряда сидений и так далее.
Самая главная трата после покупки автомобиля — колёса (шины и диски). Многие владельцы сразу покупают комплект сезонных шин, а кто-то стремится поставить на новую машину диски посимпатичнее.
Каждый десятый участник опроса в первую очередь едет на тонировку, устанавливает или меняет аудиосистему и делает шумоизоляцию. В приоритетах у водителей также защита кузова от внешних повреждений, поэтому 7 процентов респондентов предпочитают сначала обработать машину антикором или наклеить бронеплёнку.
Часто — в 25 процентах случаев — автовладельцы не ограничиваются одной доработкой и закрывают сразу несколько «базовых потребностей».
Вадим Шаров, читатель Журнала Авто.ру:
«Ставлю сигнализацию, если модель автомобиля в зоне риска угона, тонирую заднюю полусферу, от сколов клею защитную плёнку на кромку капота, ставлю защитную сетку на решётку радиатора и меняю клаксон при необходимости».
Заметно реже владельцы занимаются тюнингом техники (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.п.), экстерьера и интерьера. «Сначала доработка ходовой, новые амортизаторы, настройка двигателя, антикор и шумка, а остальное – со временем. Автомобиль — это же как конструктор Лего!» — рассказывает пользователь. Но в сумме таких всего около 6 процентов.
Ещё 3 процента опрошенных докупают багажник на крышу или рейлинги, хотя некоторые комплектации автомобилей уже оборудованы ими с завода. Всего 2 процента пользователей проголосовали за фаркоп и оборудование для офф-роуда.
Большинство респондентов в вопросах доработки своих автомобилей предпочитают довериться профессионалам. Больше половины из них (60 процентов) обращаются за помощью в сторонние сервисы, потому что услуги на них обычно обходятся дешевле, чем у дилера. Однако каждый четвёртый покупатель предпочитает устанавливать дополнительное оборудование в официальных сервисах — либо у у дилера (13 процентов респондентов), либо на фирменной станции производителя оборудования (9 процентов).
Андрей Рог, читатель Журнала Авто.ру:
«За последние 13 лет покупал 5 новых машин разных марок и во всех в первую очередь заказывал несколько допов у дилера, после чего оснащал автомобили охранным комплексом, но обязательно в стороннем сервисе. Плюс докупаю зимние колёса и разные мелочи».
Автовладельцев, которые предпочитают «прокачивать» свои машины самостоятельно, насчитывается 45 процентов. Для тех, кто любит и умеет это делать, это способ сэкономить — ведь с некоторыми операциями (вроде установки багажника на крышу) можно справиться без посторонней помощи и специальных инструментов.