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Как автомобилисты дорабатывают свои машины: опрос Авто.ру

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Автолюбители делятся на два лагеря: первые предпочитают ничего не делать с новой машиной и просто эксплуати­руют её, периодически проводя плановое техническое обслужи­вание. А другие вкладывают силы, время и деньги в разные доработки — от тонировки до глубокого тюнинга. Провели опрос и узнали у пользовате­лей Авто.ру, улучшают ли они свои авто­мобили сразу после покупки и если да, то что именно делают в первую очередь. В опросе приняли участие больше двух тысяч человек.

Лишь четверть опрошенных предпочитают стандартный авто­мобиль. «Покупаю машины, которые не нуждаются в доработках, откатываю гарантию и продаю», — поделился своим мнением читатель телеграм-канала Журнала Авто.ру. Многие из них стараются выбирать авто­мобили в таких комп­лектациях, чтобы набор опций соответ­ствовал всем требованиям.

Однако большинство респондентов — 75 процентов — всё-таки стараются улучшить свеже­купленные авто­мобили. Кому-то не хватает мелочей, например, тонировки. А кто-то вносит более серьёзные изменения. Как написал один из читателей телеграм-канала Журнал Авто.ру, он дооснащает авто­мобили в базовых или средних комп­лектациях опциями из топовых версий: доводчики дверей, проекци­онный дисплей, электро­привод двери багажника, обогрев заднего ряда сидений и так далее. 

Самая главная трата после покупки автомобиля — колёса (шины и диски). Многие владельцы сразу покупают комплект сезонных шин, а кто-то стремится поставить на новую машину диски посимпатичнее. 

Каждый десятый участник опроса в первую очередь едет на тонировку, устанав­ливает или меняет аудио­систему и делает шумо­изоляцию. В приоритетах у водителей также защита кузова от внешних повреж­дений, поэтому 7 процентов респондентов пред­почитают сначала обработать машину антикором или наклеить бронеплёнку.

Часто — в 25 процентах случаев — авто­владельцы не ограни­чиваются одной доработкой и закрывают сразу несколько «базовых потребностей».

Вадим Шаров, читатель Журнала Авто.ру:

«Ставлю сигнализацию, если модель автомобиля в зоне риска угона, тонирую заднюю полусферу, от сколов клею защитную плёнку на кромку капота, ставлю защитную сетку на решётку радиатора и меняю клаксон при необходимости».


Заметно реже владельцы занимаются тюнингом техники (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.п.), экстерьера и интерьера. «Сначала доработка ходовой, новые аморти­заторы, настройка двигателя, антикор и шумка, а остальное – со временем. Авто­мобиль — это же как конструктор Лего!» — рассказы­вает пользова­тель. Но в сумме таких всего около 6 процентов.

Ещё 3 процента опрошенных докупают багажник на крышу или рейлинги, хотя некоторые комплектации автомо­билей уже оборудо­ваны ими с завода. Всего 2 процента пользовате­лей проголосо­вали за фаркоп и оборудо­вание для офф-роуда.

Большинство респондентов в вопросах доработки своих автомо­билей пред­почитают довериться професси­оналам. Больше половины из них (60 процентов) обращаются за помощью в сторонние сервисы, потому что услуги на них обычно обходятся дешевле, чем у дилера. Однако каждый четвёртый покупатель пред­почитает устанавли­вать допол­нительное оборудо­вание в официаль­ных сервисах — либо у у дилера (13 процентов респондентов), либо на фирменной станции произво­дителя оборудо­вания (9 процентов). 

Андрей Рог, читатель Журнала Авто.ру:

«За последние 13 лет покупал 5 новых машин разных марок и во всех в первую очередь заказывал несколько допов у дилера, после чего оснащал авто­мобили охранным комплексом, но обяза­тельно в стороннем сервисе. Плюс докупаю зимние колёса и разные мелочи».


Автовладельцев, которые предпочитают «прокачивать» свои машины самостоятельно, насчитывается 45 процентов. Для тех, кто любит и умеет это делать, это способ сэкономить — ведь с некоторыми операциями (вроде установки багажника на крышу) можно справиться без посторонней помощи и специальных инструментов.

Что делаете со своим автомобилем в первую очередь?

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