Как автомобилисты дорабатывают свои машины: опрос Авто.ру

Самая главная трата после покупки автомобиля — колёса (шины и диски). Многие владельцы сразу покупают комплект сезонных шин, а кто-то стремится поставить на новую машину диски посимпатичнее.

Каждый десятый участник опроса в первую очередь едет на тонировку, устанав­ливает или меняет аудио­систему и делает шумо­изоляцию. В приоритетах у водителей также защита кузова от внешних повреж­дений, поэтому 7 процентов респондентов пред­почитают сначала обработать машину антикором или наклеить бронеплёнку.

Часто — в 25 процентах случаев — авто­владельцы не ограни­чиваются одной доработкой и закрывают сразу несколько «базовых потребностей».

Вадим Шаров, читатель Журнала Авто.ру: «Ставлю сигнализацию, если модель автомобиля в зоне риска угона, тонирую заднюю полусферу, от сколов клею защитную плёнку на кромку капота, ставлю защитную сетку на решётку радиатора и меняю клаксон при необходимости».

Заметно реже владельцы занимаются тюнингом техники (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.п.), экстерьера и интерьера. «Сначала доработка ходовой, новые аморти­заторы, настройка двигателя, антикор и шумка, а остальное – со временем. Авто­мобиль — это же как конструктор Лего!» — рассказы­вает пользова­тель. Но в сумме таких всего около 6 процентов.

Ещё 3 процента опрошенных докупают багажник на крышу или рейлинги, хотя некоторые комплектации автомо­билей уже оборудо­ваны ими с завода. Всего 2 процента пользовате­лей проголосо­вали за фаркоп и оборудо­вание для офф-роуда.