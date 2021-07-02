Доработанный полувековой Jaguar E-Type оценили в два Lamborghini Huracan

Британская компания E-Type UK обнародовала детали собственной программы по доработке классических спорткаров Jaguar. Купе и родстеры E‑Type Series 3 (выпуска с 1971 года) оснащают современными моторами и подвесками, переделывают им салон и после модернизации оценивают минимум в 325 тысяч фунтов (32,7 миллиона рублей) без учёта стоимости ретромобиля-донора. Как сообщает Autoblog, за эту цену в Британии можно купить два Lamborghini Huracan Evo.