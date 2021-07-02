Доработанный полувековой Jaguar E-Type оценили в два Lamborghini Huracan
Дмитрий Елизаров
Британская компания E-Type UK обнародовала детали собственной программы по доработке классических спорткаров Jaguar. Купе и родстеры E‑Type Series 3 (выпуска с 1971 года) оснащают современными моторами и подвесками, переделывают им салон и после модернизации оценивают минимум в 325 тысяч фунтов (32,7 миллиона рублей) без учёта стоимости ретромобиля-донора. Как сообщает Autoblog, за эту цену в Британии можно купить два Lamborghini Huracan Evo.
- Выбор именно Series 3 связан с тем, что эта версия E‑Type оснащалась 12-цилиндровым мотором. Строители рестомода увеличивают объём штатного двигателя с 5,3 до 6,1 литра, снабжают его современной системой впрыска, альтернативным выпуском и тому подобным. В итоге отдача мотора увеличивается до 400 л.с. (у оригинала — 314 л.с.). Штатную четырёхступенчатую «механику» меняют на современную пятиступенчатую.
- В шасси рестомода появляются регулируемые амортизаторы и четырёхпоршневые тормозные суппорты, которые прячутся за 16-дюймовыми колёсными дисками. Они имеют винтажный дизайн с множеством спиц, но выполнены по современным технологиям. Внешность Jaguar E‑Type меняется за счёт слегка доработанных бамперов и полностью новой светодиодной оптики.
- Интерьер предлагается осовременивать за счёт новой отделки, светодиодной подсветки, подогрева кресел и кнопки запуска двигателя, а также медиаоборудования и акустики с объёмным звуком. Утверждается, что объём переделок ограничен только фантазией заказчика.
- Каждый экземпляр такого Jaguar E‑Type собирают вручную, причём на производство уходит не менее 4000 человеко-часов.
Ранее та же компания уже показывала доработанную версию E‑Type, однако масштабы доработок были скромнее. К примеру, мощность мотора британцам удалось повысить лишь до 292 л.с. В этом случае использовалась базовая версия фирменного V12, развивавшая в оригинале 276 л.с. При этом цену ателье тогда не называло.