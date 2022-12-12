Доработанная Tesla Model S Plaid обогнала всех на историческом треке в Калифорнии

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Быстро — не комплимент. Тест эксцентричной Tesla Model S Plaid
На Авто.ру появился новый Volkswagen T-Roc за 3,3 миллиона рублей
Александр Орехов
Лифтбек Tesla Model S Plaid с доработками от Unplugged Performance пополнил копилку достижений, быстрее всех проехав 2,5-километровую калифорнийскую трассу Streets of Willow, признанную в штате исторической достопримечательностью. Предыдущего чемпиона он опередил почти на три секунды.
Ранее в декабре Tesla опубликовала видео, посвящённое испытаниям тягача Semi. Проанализировав ролик, журналисты усомнились, что грузовик действительно обладает рекордным запасом хода, о котором говорит производитель. При этом компания уже начала поставлять машины клиентам, оформившим заказы ещё несколько лет назад.