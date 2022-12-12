На Авто.ру появился новый Volkswagen T-Roc за 3,3 миллиона рублей

Доработанная Tesla Model S Plaid обогнала всех на историческом треке в Калифорнии
Новости

Александр Орехов

Лифтбек Tesla Model S Plaid с доработками от Unplugged Performance пополнил копилку достижений, быстрее всех проехав 2,5-километровую калифорнийскую трассу Streets of Willow, признанную в штате исторической достопримечательностью. Предыдущего чемпиона он опередил почти на три секунды.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
  • Unplugged Performance работает с 2013 года и специализируется исключительно на Теслах: даже штаб-квартира ателье расположена неподалёку от дизайн-центра автопроизводителя в Хоторне. Для флагманского лифтбека тюнеры подготовили масштабную программу доработок, включающую новые аэродинамические элементы, регулируемые подвески из компонентов Ohlins, гоночные колёса, карбон-керамические тормоза, облегчённые стёкла из поликарбоната, каркас безопасности. По оценке InsideEVs.com, весь набор стоит свыше 100 тысяч долларов.
  • С пилотом Крейгом Кокером за рулём выставленная на заезд машина весила 2222 килограмма. Она смогла преодолеть дистанцию за 1 минуту 13,51 секунды. Предыдущий рекорд — 1 минута 16,45 секунды — принадлежал модифицированному Corvette Grand Sport.
  • Unplugged Model S Plaid также является чемпионом трассы Лагуна Сека среди электромобилей. Заводская Tesla некоторое время удерживала рекорд Нюрбургринга в том же зачёте, но в нынешнем году он перешёл к Porsche Taycan Turbo S.
  • Стандартная Tesla Model S Plaid имеет три электромотора с совокупной пиковой отдачей в 1034 л.с. и 967 Нм. Она набирает 100 км/ч за 2,1 секунды, проезжает дрэговую дистанцию в четверть мили за 9,23 секунды и может разогнаться до максимальных 322 км/ч. В Штатах поставки такого электромобиля начались ещё прошлым летом, в Европе же на него лишь недавно начали принимать заказы.

Ранее в декабре Tesla опубликовала видео, посвящённое испытаниям тягача Semi. Проанализировав ролик, журналисты усомнились, что грузовик действительно обладает рекордным запасом хода, о котором говорит производитель. При этом компания уже начала поставлять машины клиентам, оформившим заказы ещё несколько лет назад.

Следите за достижениями Tesla?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании