Доработанная Tesla Model S Plaid обогнала всех на историческом треке в Калифорнии

С пилотом Крейгом Кокером за рулём выставленная на заезд машина весила 2222 килограмма. Она смогла преодолеть дистанцию за 1 минуту 13,51 секунды. Предыдущий рекорд — 1 минута 16,45 секунды — принадлежал модифицированному Corvette Grand Sport.

Unplugged Model S Plaid также является чемпионом трассы Лагуна Сека среди электромобилей. Заводская Tesla некоторое время удерживала рекорд Нюрбургринга в том же зачёте, но в нынешнем году он перешёл к Porsche Taycan Turbo S.

Стандартная Tesla Model S Plaid имеет три электромотора с совокупной пиковой отдачей в 1034 л.с. и 967 Нм. Она набирает 100 км/ч за 2,1 секунды, проезжает дрэговую дистанцию в четверть мили за 9,23 секунды и может разогнаться до максимальных 322 км/ч. В Штатах поставки такого электромобиля начались ещё прошлым летом, в Европе же на него лишь недавно начали принимать заказы.

Ранее в декабре Tesla опубликовала видео, посвящённое испытаниям тягача Semi. Проанализировав ролик, журналисты усомнились, что грузовик действительно обладает рекордным запасом хода, о котором говорит производитель. При этом компания уже начала поставлять машины клиентам, оформившим заказы ещё несколько лет назад.