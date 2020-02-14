Правительство выделит больше денег на льготные автокредиты
Дмитрий Савостьянчик
Минпромторг рассмотрит возможность дополнительного финансирования программ льготного автокредитования в случае, если уже запланированные средства закончатся до конца года, сообщает «ТАСС».
Речь идёт о господдержке программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В 2020 году на них выделено 5 миллиардов рублей. В Минпромторге предполагают, что этого хватит, чтобы продать около 50 тысяч машин. Представители автобизнеса считают, что бюджет будет исчерпан уже к апрелю-маю.
К концу весны, при корректировке бюджета, появится понимание о возможности выделить дополнительные средства на госпрограммы. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство заинтересовано в поддержке автопрома.
В 2019 году по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано 113,3 тысячи автомобилей. На это было выделено 9,4 миллиарда рублей, причём дополнительные 6 миллиардов поступили в июле. Первую часть бюджета израсходовали до начала лета.