Правительство выделит больше денег на льготные автокредиты

Минпромторг рассмотрит возможность дополнительного финанси­ро­ва­ния программ льготного авто­кредито­вания в случае, если уже заплани­ро­ван­ные средства закончатся до конца года, сообщает «ТАСС».

Речь идёт о господдержке программ «Первый авто­мобиль» и «Семейный авто­мобиль». В 2020 году на них выделено 5 милли­ардов рублей. В Минпром­торге пред­по­лагают, что этого хватит, чтобы продать около 50 тысяч машин. Пред­ставители авто­бизнеса считают, что бюджет будет исчерпан уже к апрелю-маю.

К концу весны, при корректировке бюджета, появится понимание о возмож­ности выделить дополни­тель­ные сред­ства на гос­программы. Глава Минпром­торга Денис Мантуров заявил, что прави­тель­ство заинте­ре­со­вано в поддержке автопрома.

В 2019 году по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано 113,3 тысячи автомобилей. На это было выделено 9,4 миллиарда рублей, причём дополнительные 6 миллиардов поступили в июле. Первую часть бюджета израсходовали до начала лета.