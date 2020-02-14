Great Wall Hover опять вернулся в Россию. Теперь эту модель собирают в Туле

Правительство выделит больше денег на льготные автокредиты

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Минпромторг рассмотрит возможность дополнительного финанси­ро­ва­ния программ льготного авто­кредито­вания в случае, если уже заплани­ро­ван­ные средства закончатся до конца года, сообщает «ТАСС».

Речь идёт о господдержке программ «Первый авто­мобиль» и «Семейный авто­мобиль». В 2020 году на них выделено 5 милли­ардов рублей. В Минпром­торге пред­по­лагают, что этого хватит, чтобы продать около 50 тысяч машин. Пред­ставители авто­бизнеса считают, что бюджет будет исчерпан уже к апрелю-маю.

К концу весны, при корректировке бюджета, появится понимание о возмож­ности выделить дополни­тель­ные сред­ства на гос­программы. Глава Минпром­торга Денис Мантуров заявил, что прави­тель­ство заинте­ре­со­вано в поддержке автопрома.

В 2019 году по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано 113,3 тысячи автомобилей. На это было выделено 9,4 миллиарда рублей, причём дополнительные 6 миллиардов поступили в июле. Первую часть бюджета израсходовали до начала лета.

Планируете воспользоваться господдержкой на покупку автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение