Двигатель новой Супры форсировали до 1000 сил. И он чуть не взорвался

Хочу то, не знаю что: подбираем машину гостю из Краснодара

Видео

Андрей Шульдешов

В рубрике «Осторожно, окрашено» — интересный гость! Кириллу подкинули нелёгкую задачку: помочь подобрать машину человеку, переехавшему в Москву из Краснодара. Проблема в том, что этот человек сам, кажется, плохо понимает, чего хочет. И сколько у него на это денег. Всё начиналось с бюджета в 250 тысяч рублей и старой Volvo — а потом понеслось...

— Ищем кроссовер за миллион рублей: https://youtu.be/g9LokmrzdZU — Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 — Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 В рубрике «Осторожно, окрашено» — интересный гость! Кириллу подкинули нелегкую задачку: помочь подобрать машину человеку, переехавшему в Москву из Краснодара. Проблема в том, что этот человек сам, кажется, плохо понимает, чего хочет. И сколько у него на это денег. Всё начиналось с бюджета в 250 тысяч рублей и старой Volvo — а потом понеслось... Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official

Ищем кроссовер за миллион рублей

Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio

Вам удавалось покупать машину за бюджет, который планировался изначально?

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