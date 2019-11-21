Хочу то, не знаю что: подбираем машину гостю из Краснодара

В рубрике «Осторожно, окрашено» — интересный гость! Кириллу подкинули нелёгкую задачку: помочь подобрать машину человеку, переехавшему в Москву из Краснодара. Проблема в том, что этот человек сам, кажется, плохо понимает, чего хочет. И сколько у него на это денег. Всё начиналось с бюджета в 250 тысяч рублей и старой Volvo — а потом понеслось...