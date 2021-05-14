Вместо бака и канистры: американцы начали заливать бензин в пакеты

Один из автомобилей с багажником, набитым канистрами с бензином, уже сгорел дотла. Как передаёт Cronicle Online, это был внедорожник Hummer H2, причём вспыхнул он буквально в нескольких метрах от АЗС. Водитель, загрузивший в авто­мобиль четыре 22-литровых бака с топливом, закурил в салоне сразу после выезда с заправки, что и привело к возгоранию. Спасти Hummer не удалось. Его хозяин отделался лёгкими травмами и от госпитали­зации отказался.

Дефицит топлива на восточном побережье США возник после того, как оператор одного из крупнейших трубо­проводов, компания Colonial Pipeline, подверглась хакерской атаке. Перекрытие поставок бензина и ажиотаж на АЗС привели к тому, что более тысячи запра­вочных станций приостано­вили работу, а цены на топливо начали бить рекорды.