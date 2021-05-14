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Вместо бака и канистры: американцы начали заливать бензин в пакеты

Новости

Дмитрий Елизаров

Временный дефицит бензина на АЗС в юго-восточных штатах США заставил местных жителей активно закупаться топливом впрок. Они используют для этого самую разную тару, включая совершенно неподходящую. Как минимум один автомобиль по этой причине уже сгорел. Между тем невольный виновник коллапса, компания Colonial Pipeline, заявила о скором возобновлении работы топливопровода. Обошлось ей это в 5 миллионов долларов.

  • Министр транспорта США выступил со специальным заявлением перед прессой. Как пишет Carscoops, он заявил, что ни при каких обстоятель­ствах нельзя заливать бензин никуда, кроме как в топливный бак авто­мобиля либо в сертифи­цированные для этого канистры. Между тем на популярном ресурсе Reddit появляются фото­графии авто­мобилистов, использующих на АЗС мусорные баки и пластиковые ванны.

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  • Один из автомобилей с багажником, набитым канистрами с бензином, уже сгорел дотла. Как передаёт Cronicle Online, это был внедорожник Hummer H2, причём вспыхнул он буквально в нескольких метрах от АЗС. Водитель, загрузивший в авто­мобиль четыре 22-литровых бака с топливом, закурил в салоне сразу после выезда с заправки, что и привело к возгоранию. Спасти Hummer не удалось. Его хозяин отделался лёгкими травмами и от госпитали­зации отказался.

  • Дефицит топлива на восточном побережье США возник после того, как оператор одного из крупнейших трубо­проводов, компания Colonial Pipeline, подверглась хакерской атаке. Перекрытие поставок бензина и ажиотаж на АЗС привели к тому, что более тысячи запра­вочных станций приостано­вили работу, а цены на топливо начали бить рекорды.

  • Между тем компания объявила о скором возобнов­лении работы. Как уточняет Wall Street Journal, фирма согласилась выплатить хакерам около 5 миллионов долларов в крипто­валюте, чтобы получить ключи дешифро­вания для софта, который и заблокировал работу топливо­провода. Ситуация с поставками бензина в восточные штаты США должна нормали­зоваться в ближайшие дни.

А вам доводилось сталкиваться с компьютерными вымогателями?

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