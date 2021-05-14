Вместо бака и канистры: американцы начали заливать бензин в пакеты
Дмитрий Елизаров
Временный дефицит бензина на АЗС в юго-восточных штатах США заставил местных жителей активно закупаться топливом впрок. Они используют для этого самую разную тару, включая совершенно неподходящую. Как минимум один автомобиль по этой причине уже сгорел. Между тем невольный виновник коллапса, компания Colonial Pipeline, заявила о скором возобновлении работы топливопровода. Обошлось ей это в 5 миллионов долларов.
Do not fill plastic bags with gasoline.— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) May 12, 2021
Министр транспорта США выступил со специальным заявлением перед прессой. Как пишет Carscoops, он заявил, что ни при каких обстоятельствах нельзя заливать бензин никуда, кроме как в топливный бак автомобиля либо в сертифицированные для этого канистры. Между тем на популярном ресурсе Reddit появляются фотографии автомобилистов, использующих на АЗС мусорные баки и пластиковые ванны.
Один из автомобилей с багажником, набитым канистрами с бензином, уже сгорел дотла. Как передаёт Cronicle Online, это был внедорожник Hummer H2, причём вспыхнул он буквально в нескольких метрах от АЗС. Водитель, загрузивший в автомобиль четыре 22-литровых бака с топливом, закурил в салоне сразу после выезда с заправки, что и привело к возгоранию. Спасти Hummer не удалось. Его хозяин отделался лёгкими травмами и от госпитализации отказался.
Дефицит топлива на восточном побережье США возник после того, как оператор одного из крупнейших трубопроводов, компания Colonial Pipeline, подверглась хакерской атаке. Перекрытие поставок бензина и ажиотаж на АЗС привели к тому, что более тысячи заправочных станций приостановили работу, а цены на топливо начали бить рекорды.
Между тем компания объявила о скором возобновлении работы. Как уточняет Wall Street Journal, фирма согласилась выплатить хакерам около 5 миллионов долларов в криптовалюте, чтобы получить ключи дешифрования для софта, который и заблокировал работу топливопровода. Ситуация с поставками бензина в восточные штаты США должна нормализоваться в ближайшие дни.