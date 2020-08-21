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Пять причин не покупать мотоцикл. И одна — всё-таки сделать это

Учебник

Иван Владимиров

Этим материалом мы открываем цикл публикаций для начинающих мото­циклистов и для тех, кто ещё только задумы­вается о том, чтобы сесть на мотоцикл. Мы планируем рассказать всё, ну, или практически всё, что вам следует знать о выборе и покупке первого мотоцикла, об обучении вождению, о подходящей мото­экипировке и об основных принципах безопасности поездок на двух колёсах. Всё это будет, обещаем, а пока начнём, простите за тавтологию, с самого начала.

Прежде всего, мы советуем вам хорошенько подумать: а нужен ли вам мотоцикл? А если нужен, то зачем? Как ни странно, аргумент о том, что мотоцикл — это круто, вполне имеет право на жизнь. Действи­тельно круто! Об этом наглядно свидетель­ствует хотя бы тот факт, что сегодня мотоцикл можно увидеть чуть ли не в каждой третьей телевизионной рекламе. Энергетиче­ские напитки, безалкогольное пиво, банковские услуги, тарифы сотовой связи и даже моющие средства. Рекламируя всё это, режиссеры клипов намеренно акцентируют внимание зрителя на двух­колёсном транспорте. Казалось бы, в чём связь между, например, чистящими порошками и мотоциклом? «Не трать лишнее время на уборку, а лучше займись тем, что тебе действи­тельно нравится!» — призывают нас с экрана. Маркетологи прекрасно знают, что привлекает внимание людей, что кажется им крутым и привлекательным, и беззастен­чиво этим пользуются. Но давайте разберёмся, а почему мотоцикл — это так круто, как выглядит со стороны?

Причина первая: ездить на мотоцикле довольно сложно

На самом деле, всё очень просто. Именно потому, что не каждый способен ездить на мотоцикле. В грубо­ватой шутке о том, что мотоциклисты — это высшая раса, только доля шутки. Управлять мотоциклом действительно сложно. Намного сложнее, чем автомобилем. Для того чтобы проиллю­стрировать это, упомянем всего лишь два факта, которые могут стать для вас полной неожиданностью. 

Во-первых, если у автомобиля только одна педаль тормоза, то у мотоцикла тормоза два — передний и задний. И работают они совершенно по-разному! В зави­симости от ситуации, надо пользоваться либо одним, либо другим, либо обоими одновременно. Ошибка чревата падением!

Во-вторых, в зависимости от скорости, и маневрировать на мотоцикле тоже надо по-разному. Если вы едете медленно, то руль поворачи­вается в сторону поворота, если быстро — в противо­положную! Да-да, именно так! Этот приём называется «контр­руление», и как-нибудь мы о нём ещё поговорим. Надо ли рассказы­вать о том, что всему этому надо учиться? Учиться долго и старательно, чтобы все эти навыки — абсолютно не характерные для человека «в нормальной жизни» — закрепились у вас на уровне рефлексов. Если этого не будет, то долго вы не проездите.

Причина вторая: мотоцикл — не самый комфортабельный вид транспорта

Ещё не передумали? Тогда продолжим. Знаете ли вы, что мотоцикл — исключительно некомфорта­бельный вид транспорта? Во время поездок вам обычно бывает либо очень жарко, либо холодно. В дождь — мокро, в жару — пыльно. Чтобы понять, что чувствует мото­циклист на ходу, просто выставьте руку из окна вашего автомобиля на скорости более 100 км/ч. Понравилось? Скорее всего, не очень. 

А ещё прибавьте сюда постоянные вибрации: мото­циклетный мотор (особенно с малым количеством цилиндров) априори куда сильнее вибро­нагружен, чем автомобильный, и намного слабее изолирован от вашей пятой точки с помощью всевоз­можных подушек, гидроопор, сайлент­блоков и прочих штук, используемых в машинах для повышения комфорта. Всё это приходится просто терпеть. Не забывайте и о пере­грузках при резких разгонах и ещё более резких торможениях.

Причина третья: мотоцикл не даст вам расслабиться в дороге

Даже самый заурядный средне­кубатурный мотоцикл обладает динамикой на уровне очень неплохих спорткаров. Можно подсчитать, что если при среднем весе мотоцикла в 270–280 кг мощность его двигателя составляет 70–75 лошадей, то на один кило­грамм массы приходится примерно 0,4 л.с. Это значение в технике принято называть удельной мощностью. Спроецируем эти цифры, например, на популярную малолитражку Hyundai Solaris. В базовой комплектации он весит около полутора тонн. Соответ­ственно, чтобы показывать аналогичную мотоциклу динамику, он должен оснащаться двигателем, выдающим… более 600 сил! Как вы думаете, просто ли управлять 600-сильным «Солярисом», да ещё и на двух колёсах? Наверное, по меньшей мере, это требует твёрдой руки и постоянной концентрации. Пить кофе и сидеть в смартфоне за рулём у вас точно не получится!

Причина четвёртая: мотоцикл — это опасно

Вы по-прежнему испытываете желание купить мотоцикл? Тогда вот ещё аргумент. Все знают, что ездить на мотоцикле опасно. По интернету гуляет цифра, что риск пострадать или погибнуть в ДТП для мотоциклиста в 30–40 раз выше, чем для автомо­билиста. Честно говоря, эта оценка вызывает большие сомнения: неизвестно, кто, где и как это считал. Тем не менее, она на слуху. Скорее всего, что-то подобное слышали и ваши родные и близкие. Поэтому, только изъявив вслух желание сесть на мотоцикл, готовьтесь к серьёзному разговору с ними. Надеюсь, что до постановки вопроса «или я, или мотоцикл» дело у вас не дойдёт. Хотя так тоже бывает.

Вы, конечно, можете им рассказать, что станете ездить медленно и аккуратно. Но это не правда, не будете. Ни у кого ещё не получилось. Впрочем, можете попробовать.

Причина пятая: на самом деле мотоцикл вовсе не экономит ваше время

Единственным, пожалуй, более-менее логичным аргументом в такой ситуации будет то, что на мотоцикле вам не придётся стоять в пробках и вы станете тратить меньше времени на дорогу. Звучит резонно, но тоже неправда. 

Да, по городу мотоцикл едет заметно быстрее автомобиля и практически не стоит в пробках. Но к «чистому» времени поездки надо добавить ещё и подготовку к ней. Мото­циклисту необходимо одеться в экипировку, дойти до гаража или стоянки, где вы храните мотоцикл, — мало кто бросает новенький дорогой мотоцикл у себя под окнами. Снять с него чехол, завести… А по приезду на место — найти безопасное и удобное место для парковки, раздеться или переодеться в цивильное, принять душ или хотя бы умыться… В целом «на круг» выигрыш окажется не так велик, как вам изначально представ­ляется. Но как аргумент, повторяем, это можно использовать. Попробуйте!

Зачем же тогда люди покупают мотоциклы?

Почему же, если всё так плохо, спросите вы, количество мотоциклистов на наших дорогах год от года только растёт? Да потому что мотоцикл — это действительно круто и здорово. Если вы готовы смириться со всеми его недо­статками, то взамен вы приобретёте просто непере­даваемое ощущение полёта и совершенно другое чувство дороги, а также всего того, что на ней происходит. 

Это сложно передать словами, особенно в рамках одной статьи. Поэтому, если вы твёрдо решили стать мотоциклистом, мы бы порекомен­довали вам сперва почитать культовую книгу Роберта Пирсига «Дзен или искусство ухода за мотоциклом».

И не бойтесь, никто в ней не станет учить вас смазывать цепь или регулировать клапана. Несмотря на название, там совсем ничего нет про обслужи­вание мотоцикла, зато есть очень много о том, что чувствует и ощущает мотоциклист: «… на мотоцикле всё вокруг видится совсем иначе в сравнении с другими видами стран­ствований. В авто­мобиле всегда находишься в замкнутом пространстве, и поскольку к нему привыкаешь, то практически не осознаёшь, что из окна машины видишь лишь ещё одну картину как по телевизору. Ты просто пассивный наблюдатель, и всё нудно проплывает мимо тебя как в кадре. На мотоцикле же кадра нет. У тебя устанав­ливается связь со всем окружающим. Ты сам находишься на сцене, а не просто наблюдаешь за ней со стороны...»

Так что же мне делать, если я по-прежнему хочу мотоцикл?

Не расставайтесь со своей мечтой — действуйте! Но не торопитесь сразу бежать в мотосалон. Это может обернуться просто выброшенными деньгами. О том, как и какой мотоцикл надо покупать новичку, у нас ещё будет большой отдельный разговор. Попозже. А пока пойдите в любую мотошколу, совер­шенно любую. В ту, которая ближе всего к вашему дому. Ни в коем случае не оплачи­вайте сразу полный курс обучения — с этим ещё успеется. Лучше возьмите одно или два часовых «ознакомительных» занятия — в большинстве школ есть такая услуга. Это обойдётся вам в 1500–2000 руб. Покатайтесь с инструктором по площадке и, вернувшись домой, тщательно проанализи­руйте свои ощущения. Зашло или не зашло? Ваше это или не ваше? Хочется ли вам вернуться к мотоциклу?

Не спешите. Пусть пройдёт день, два, неделя... Практика показывает, что возвра­щаются не все. Но многие. Если вы из их числа, тогда идите в магазин и купите себе мотоциклетный шлем. Не очень важно, какой именно. Главное — красивый! Тот, который больше всего понравится и на который будет не жалко денег. Купите и положите дома на самом видном месте. Чтобы бросался в глаза и всем своим видом напоминал о том, что вы идёте к своей мечте. Напоминал и стимули­ровал: мечты сбываются, если над ними работать. И тогда он вам потом обязательно пригодится!

Иллюстрации: Анастасия Зотова

Хотите ездить на мотоцикле?

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