Пять причин не покупать мотоцикл. И одна — всё-таки сделать это

Этим материалом мы открываем цикл публикаций для начинающих мото­циклистов и для тех, кто ещё только задумы­вается о том, чтобы сесть на мотоцикл. Мы планируем рассказать всё, ну, или практически всё, что вам следует знать о выборе и покупке первого мотоцикла, об обучении вождению, о подходящей мото­экипировке и об основных принципах безопасности поездок на двух колёсах. Всё это будет, обещаем, а пока начнём, простите за тавтологию, с самого начала.

Прежде всего, мы советуем вам хорошенько подумать: а нужен ли вам мотоцикл? А если нужен, то зачем? Как ни странно, аргумент о том, что мотоцикл — это круто, вполне имеет право на жизнь. Действи­тельно круто! Об этом наглядно свидетель­ствует хотя бы тот факт, что сегодня мотоцикл можно увидеть чуть ли не в каждой третьей телевизионной рекламе. Энергетиче­ские напитки, безалкогольное пиво, банковские услуги, тарифы сотовой связи и даже моющие средства. Рекламируя всё это, режиссеры клипов намеренно акцентируют внимание зрителя на двух­колёсном транспорте. Казалось бы, в чём связь между, например, чистящими порошками и мотоциклом? «Не трать лишнее время на уборку, а лучше займись тем, что тебе действи­тельно нравится!» — призывают нас с экрана. Маркетологи прекрасно знают, что привлекает внимание людей, что кажется им крутым и привлекательным, и беззастен­чиво этим пользуются. Но давайте разберёмся, а почему мотоцикл — это так круто, как выглядит со стороны?