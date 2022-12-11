Donkervoort впервые за десятилетие представил совершенно новый спорткар

Donkervoort F22 получил характерные для автомобилей компании длинный капот, открытые передние колёса, смещённую назад пассажирскую капсулу и короткий задний свес. Дизайн отчасти вдохновлён моделью D8 GT 2007 года. Габариты новинки — 4039x1912x1105 мм, то есть она получилась длиннее, шире и выше предшественницы. Это сделали как по просьбам клиентов, так и для соблюдения законодательства ряда стран, поскольку FF22 имеет допуск на дороги общего пользования.

Спорткар получил шасси из стали и фирменного углеволокна Ex-Core. Весь кузов, включая две съёмные панели крыши, также изготовлен из углепластика. Жёсткость на кручение и изгиб в сравнении с D8 GTO Individual Series выросла вдвое. Машина способна выдерживать боковые перегрузки до 2,15 G.

В плане выбора силового агрегата Donkervoort остался верен Audi: рядная 2,5-литровая «турбопятёрка» после доработок нидерландских инженеров выдаёт 500 л.с. Весит F22 только 750 кг, поэтому его удельная мощность составила «дьявольские» 666 л.с. на тонну. В компании особо отметили, что в сравнении с предыдущим мотором уровень выброса CO2 снизился на 28 г/км — до 163 г/км.

Двигатель сочетается с короткоходной пятиступенчатой «механикой» с отключаемой функцией согласования оборотов от Bosch и новым дифференциалом повышенного трения Torsen. Расчётная максимальная скорость — около 290 км/ч.

Donkervoort F22 получил 18-дюймовые передние и 19-дюймовые задние диски (они могут быть коваными либо карбоновыми), обутые в специально разработанную широкую резину Nankang AR-1. Новая тормозная система AP Racing позволила снизить массу на 10 кг в сравнении с D8 GTO Individual Series и при этом получилась на 30% эффективнее. Сохранился настраиваемый трекшн-контроль, в числе опций — гоночная АБС от Bosch и регулируемая подвеска, позволяющая увеличить дорожный просвет на 35 миллиметров.

В салоне, который стал на 100 миллиметров длиннее и на 80 миллиметров шире, установлены кресла Recaro с шеститочечными ремнями безопасности, мультируль, на котором находится управление большинством функций, цифровая приборная панель. За доплату можно получить усилитель руля, кондиционер и развлекательную систему на основе iPad Mini.

В соответствии с семейной традицией Донкервоортов F22 назвали в честь Филиппы — дочери нынешнего управляющего директора компании Дениса, родившейся 22 мая этого года. Первая буква его собственного имени использовалась в наименованиях всех моделей, начиная с D10 1988 года.

Изначально производитель собирался построить только 50 единиц F22, но участники программы Donkervoort Ambassador раскупили весь тираж ещё до того, как машина была построена — просто ознакомившись с эскизами. Поэтому было принято решение увеличить серию до 75 штук. Каждый спорткар обойдётся минимум в 245 тысяч евро, поставки должны начаться уже в следующем месяце.

Ранее в этом году студенты из Нидерландов представили автомобиль, который не просто не выбрасывает в атмосферу CO2, но умеет его поглощать. Электрокар всасывает углекислый газ в процессе движения через решётку в лицевой панели: за 20,6 тысячи километров пробега набирается 2 килограмма.