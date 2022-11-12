Donkervoort опубликовал тизер и раскрыл дату премьеры нового спорткара

- Опубликованный на официальном сайте компании тизер раскрывает заднюю часть машины. Судя по всему, это действительно новый автомобиль, радикально отличающийся дизайном от своего предшественника. Его назвали F22 — предположительно, в честь истребителя малозаметного Lockheed Martin F-22 Raptor. На это косвенно указывает использованный в тизере слоган: «Вы никогда не увидите, как он приближается».
- В Donkervoort говорят, что «эпоха D8 GTO завершилась, а время F22 вот-вот наступит». При разработке новинки использовались некие «технологии гиперкаров», при этом сохранились индивидуальный подход и ставка на максимальное удовольствие от вождения.
- В сравнении с D8 GTO F22 будет больше, мощнее и быстрее. И, очевидно, тяжелее. Также покупателям обещают, что этот спорткар будет наиболее приспособлен для повседневного использования на обычных дорогах и получит самый просторный и комфортабельный салон в истории марки.
- Технических подробностей пока нет. Предыдущие модели Donkervoort оснащались 2,5-литровыми «турбопятёрками» Audi в разных вариантах форсировки.
Ранее этой осенью ещё один производитель лёгких трековых машин, Caterham, анонсировал свой первый электромобиль.