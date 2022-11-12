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Donkervoort опубликовал тизер и раскрыл дату премьеры нового спорткара
Новости

Александр Орехов

Нидерландский производитель сверхлёгких спорткаров Donkervoort не выпускал принципиально новые модели почти целое десятилетие: его нынешнее семейство D8 GTO появилось ещё в 2013 году. Но скоро всё изменится: компания запланировала важную премьеру на 10 декабря.

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  • Опубликованный на официальном сайте компании тизер раскрывает заднюю часть машины. Судя по всему, это действительно новый автомобиль, радикально отличающийся дизайном от своего предшественника. Его назвали F22 — предположительно, в честь истребителя малозаметного Lockheed Martin F-22 Raptor. На это косвенно указывает использованный в тизере слоган: «Вы никогда не увидите, как он приближается».
  • В Donkervoort говорят, что «эпоха D8 GTO завершилась, а время F22 вот-вот наступит». При разработке новинки использовались некие «технологии гиперкаров», при этом сохранились индивидуальный подход и ставка на максимальное удовольствие от вождения.
  • В сравнении с D8 GTO F22 будет больше, мощнее и быстрее. И, очевидно, тяжелее. Также покупателям обещают, что этот спорткар будет наиболее приспособлен для повседневного использования на обычных дорогах и получит самый просторный и комфортабельный салон в истории марки.
  • Технических подробностей пока нет. Предыдущие модели Donkervoort оснащались 2,5-литровыми «турбопятёрками» Audi в разных вариантах форсировки.

Ранее этой осенью ещё один производитель лёгких трековых машин, Caterham, анонсировал свой первый электромобиль.

Катались когда-нибудь на чём-то подобном?

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