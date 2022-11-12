Donkervoort опубликовал тизер и раскрыл дату премьеры нового спорткара

Нидерландский производитель сверхлёгких спорткаров Donkervoort не выпускал принципиально новые модели почти целое десятилетие: его нынешнее семейство D8 GTO появилось ещё в 2013 году. Но скоро всё изменится: компания запланировала важную премьеру на 10 декабря.