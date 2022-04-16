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Dongfeng показал минивэн-«яхту»: отделка под гранит, решётка в стиле Lexus и богатое оснащение

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Кирилл Малышев

Суббренд китайской корпорации Dongfeng Motor представил минивэн, в конструкции которого сочетаются простые решения и элементы премиального статуса. Новинка носит название Forthing Youthing, в котором второе слово переводится как «яхта», пишет портал Carnewschina.

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  • Среднеразмерный минивэн длиной 4,85 метра с колёсной базой 2,9 метра имеет огромную решётку радиатора в стиле Lexus. Вопреки китайским вкусам на ней мало хрома. Форма передней и задней оптики перекликается, создавая единый стиль.
  • В салоне может быть шесть или семь посадочных мест. Задние двери почему-то сделаны не сдвижными, а распашными. Решение, нетипичное для машин этого класса и неудобное на тесных парковках.
  • Дисплеи комбинации приборов и медиасистемы — небольшие. Центральная консоль отделана под серый гранит, салон обшит двухцветной кожей. Кресла двух первых рядов оснащены обогревом, вентиляцией и электрорегулировками.
  • Единственным доступным силовым агрегатом для модели будет мотор 1.5 турбо в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом». В списке оборудования значатся панорамная крыша с люком, сеть 4G для доступа в интернет, адаптивный круиз-контроль. Стоимость новинки пока не названа.

Ранее китайский бренд Voyah открыл приём заказов на электрический минивэн Dreamer. Машина стоит от 380 до 600 тысяч юаней (4,7–7,5 миллиона рублей). Машина длиной 5,3 метра получила два электромотора общей мощностью 435 сил. Автономность достигает 600 километров. Есть и гибридная версия.

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