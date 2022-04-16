Dongfeng показал минивэн-«яхту»: отделка под гранит, решётка в стиле Lexus и богатое оснащение

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Хуаньин, господин! Ну очень роскошные минивэны из Китая
Упрощённая Lada Vesta, электрический аналог Lada Xray из Китая и ремонт по ОСАГО неоригинальными деталями. Главное за день
Кирилл Малышев
Суббренд китайской корпорации Dongfeng Motor представил минивэн, в конструкции которого сочетаются простые решения и элементы премиального статуса. Новинка носит название Forthing Youthing, в котором второе слово переводится как «яхта», пишет портал Carnewschina.
Ранее китайский бренд Voyah открыл приём заказов на электрический минивэн Dreamer. Машина стоит от 380 до 600 тысяч юаней (4,7–7,5 миллиона рублей). Машина длиной 5,3 метра получила два электромотора общей мощностью 435 сил. Автономность достигает 600 километров. Есть и гибридная версия.