Dongfeng показал минивэн-«яхту»: отделка под гранит, решётка в стиле Lexus и богатое оснащение

Единственным доступным силовым агрегатом для модели будет мотор 1.5 турбо в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом». В списке оборудования значатся панорамная крыша с люком, сеть 4

G

для доступа в интернет, адаптивный круиз-контроль. Стоимость новинки пока не названа.