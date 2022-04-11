Dongfeng выпустит конкурента Toyota RAV4 с футуристичным салоном

Основой моторной гаммы Aeolus Haoji станет полуторалитровый турбомотор. Стандартная его модификация сможет развивать на кроссовере 204 л.с. и 350 Нм крутящего момента в сочетании с семидиапазонным «роботом». Будет у Haoji и

гибридная модификация, но её характеристики пока не озвучены; неизвестно даже, какого типа гибрид планируется применить.