Dongfeng выпустит конкурента Toyota RAV4 с футуристичным салоном
Дмитрий Елизаров
Компания Dongfeng опубликовала первые фотографии нового кроссовера — он выйдет на китайский рынок под суббрендом Aeolus. Вседорожник, который назовут Haoji, построят на новой платформе компании, базой для неё стала архитектура CMP альянса Peugeot-Citroen. По данным AutoHome, моторная гамма Haoji будет частично электрифицирована, но полностью батарейной версии модель не получит. Официальная премьера новинки состоится 13 апреля, а в продаже она появится во второй половине нынешнего года.
- Габаритные размеры Aeolus Haoji пока не раскрыты, однако позиционируется будущая новинка как среднеразмерный вседорожник — то есть будет выступать в том же классе, что и, к примеру, Toyota RAV4, VW Tiguan или Kia Sportage. Внешность её формируется массивной решёткой радиатора, которую дизайнеры называют «водопадом», в сочетании с узкими диодными элементами и развитыми вставками по бокам бампера, которые одновременно служат гнёздами для основных блоков фар. Задние фонари имеют схожую графику и соединены светящейся полосой.
- В футуристичном салоне, судя по имеющимся изображениям, будет огромный сдвоенный дисплей для панели приборов и медиасистемы, а число физических кнопок сведут к минимуму. Сенсорные вставки появятся на передней панели и массивных спицах руля. Кроме того, узкий дисплей-вставку можно разглядеть и перед передним пассажиром.
- Основой моторной гаммы Aeolus Haoji станет полуторалитровый турбомотор. Стандартная его модификация сможет развивать на кроссовере 204 л.с. и 350 Нм крутящего момента в сочетании с семидиапазонным «роботом». Будет у Haoji и гибридная модификация, но её характеристики пока не озвучены; неизвестно даже, какого типа гибрид планируется применить.
Марка Aeolus может появиться и в России, но через посредника. Ранее сообщалось, что отечественный бренд Evolute, который планирует выпускать в нашей стране электромобили, взял за образец для одной из своих моделей седан Aeolus E70.