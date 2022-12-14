У электрокаров Evolute появилось дистанционное управление

Dongfeng тестирует электрический внедорожник с моторами на 1090 сил
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Дмитрий Елизаров

Концерн Dongfeng планирует вывести на рынок Китая электрический внедорожник: новинку уже начали тестировать. Он выйдет на рынок под новым брендом Mengshi и станет серийной версией концепта M-Terrain, представленного в августе. Как пишет CarNewsChina, силовая установка внедорожника сможет развивать до 800 кВт или 1090 л.с. Производство новинки должно быть запущено в 2023 году.

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  • Помимо 1090 л.с. будущий Mengshi получит ещё и 16 000 Нм крутящего момента на колёсах: по всей видимости, силовой агрегат внедорожника подразумевает применение некоей трансмиссии. До 100 км/ч Mengshi разгонится за 4,2 секунды. 140-киловаттная батарея позволит ему проезжать без подзарядки до 500 километров.
  • Специально для нового суббренда разработали особую внедорожную архитектуру, которая позволит применить на моделях множество новых технологий. К примеру, ожидается, что внедорожник оснастят комплексом полуавтоматического управления 3 уровня (это подтверждает множество датчиков, заметных на прототипе) с адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком.
  • Внедорожные способности будут расширены за счёт пневматической подвески, позволяющей увеличивать дорожный просвет на 150 миллиметров, и так называемого «режима краба»: управляемые задние колёса обеспечат возможность движения по диагонали.
  • Судя по шпионским фотографиям, внешность серийной версии окажется почти полностью повторяющей экстерьер концепта. У прототипа, к примеру, схожие радиаторная решётка, очертания передних крыльев и силуэт. Изображений интерьера пока не опубликовано.
  • Dongfeng планирует выпустить под маркой Mengshi как минимум ещё одну модель — пикап по следам концепта M-Terrain S.

Свой внедорожник для рынка Поднебесной готовит и компания Chery, но Jetour T-1 получит традиционные турбомоторы. С ними он может появиться и на российском рынке.

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