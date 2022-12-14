Dongfeng тестирует электрический внедорожник с моторами на 1090 сил

Концерн Dongfeng планирует вывести на рынок Китая электрический внедорожник: новинку уже начали тестировать. Он выйдет на рынок под новым брендом Mengshi и станет серийной версией концепта M-Terrain, представленного в августе. Как пишет CarNewsChina, силовая установка внедорожника сможет развивать до 800 кВт или 1090 л.с. Производство новинки должно быть запущено в 2023 году.