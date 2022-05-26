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Dongfeng раскрыл характеристики нового кроссовера размером с Toyota RAV4

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Кирилл Малышев

Суббренд Aeolus концерна Dongfeng обнародовал подробные характеристики своего нового кроссовера Haoji. Модель выступает одноклассником Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, а из китайских моделей её аналоги Haval F7 и Chery Tiggo 8. Продажи машины в Китае начнутся в ближайшее время.

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  • Aeolus Haoji размерами 4720х1910х1702 миллиметра с базой 2825 миллиметров опирается на колёса диаметром от 17 до 19 дюймов. Заказчикам предложат широкий выбор внешнего оформления. Можно заказать кроссовер с контрастной чёрной крышей, чёрным или классическим хромированным декором.
  • Модульная платформа DSMA создана на основе архитектуры концерна Stellantis  давнего партнёра компании Dongfeng в Китае. Спереди применяются стойки МакФерсон, сзади работает независимая подвеска. Полный привод не предусмотрен.
  • «Турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра выдаёт 204 лошадиные силы в обычной бензиновой версии и 177 сил в гибридной. Во втором случае мотор переведён на более экономичный цикл Аткинсона. Бензиновый Haoji использует 7-ступенчатый преселективный «робот» и разгоняется до 190 км/ч. На гибриде применяется вариатор. Максимальная скорость, несмотря на мощность в 245 сил, — всего 170 км/ч.
  • Салон оснащён большим экраном, объединяющим приборную панель с мультимедийным дисплеем. Блок управления микроклиматом  частично сенсорный, частично на вращающихся рукоятках. В перечне опций есть отделка кожей наппа, оттоманка для правого переднего кресла, вентиляция передних сидений, панорамная крыша.

В России электрические модели компании Dongfeng готовятся выпускать на новом заводе в Липецкой области. На конвейер встанут сразу пять моделей: седан, минивэн и три кроссовера. Цены пока не объявлены.

Вам был бы интересен гибрид?

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