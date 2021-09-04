Dongfeng придумал кроссовер для девушек

Материал по теме
Среднеразмерный пикап Dongfeng Rich привезли в Россию для сертификации. Первые фото
Новый дорожный знак, послабления и поблажки в техосмотре и кое-что ещё
Кирилл Малышев
На автосалоне в Чэнду концерн Dongfeng показал кроссовер Fengxing Т5 Evo в комплектации для девушек. Модификацию назвали Goddess Edition, а её основной особенностью стал розовый цвет, пишет CarNewsChina.
В июле около дилерского центра Dongfeng в Москве заметили пикап Dongfeng Rich. Его, как предполагается, привезли для сертификации. Для этой модели длиной 5,3 метра заявлена грузоподъёмность в 490 килограммов. О сроках возможного старта продаж ничего пока не сообщалось.