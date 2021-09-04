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Dongfeng придумал кроссовер для девушек
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Кирилл Малышев

На автосалоне в Чэнду концерн Dongfeng показал кроссовер Fengxing Т5 Evo в комплектации для девушек. Модификацию назвали Goddess Edition, а её основной особенностью стал розовый цвет, пишет CarNewsChina.

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  • Интерьер остался преимущественно чёрным, но получил массу розовых акцентов. В этом цвете выполнены обод руля, окантовка дефлекторов вентиляции, ремни безопасности и прострочка на сиденьях. Этим набором особен­ности женской комплектации и исчерпываются.
  • Силовая установка осталась стандартной. Турбомотор 1.5 выдаёт 192 л.с. Вместе с ним работает 7‑ступен­чатый пресе­лективный «робот». Габариты модели — 4565х1860х1690 милли­метров при колёсной базе 2715 милли­метров. Примерно такие же размеры у Haval F7.

В июле около дилерского центра Dongfeng в Москве заметили пикап Dongfeng Rich. Его, как предполагается, привезли для серти­фикации. Для этой модели длиной 5,3 метра заявлена грузо­подъёмность в 490 кило­граммов. О сроках возможного старта продаж ничего пока не сообщалось.

Как вам идея «женской» комплектации?

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