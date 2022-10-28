Dongfeng показал гигантский пикап с мотором объёмом 6,7 литра

Внушительных размеров кабина рассчитана на троих человек даже в однорядном варианте. Сплошь неокрашенный пластик внешнего декора и полное отсутствие хрома указывают, что машина ориентирована на непритязательных клиентов. Под бампером видна лебёдка, вход в кабину облегчают силовые подножки.

Передняя подвеска выполнена на рессорах, а вот задняя, судя по всему, — пружинная. При неизменной колёсной базе 3700 миллиметров общая длина шасси может быть 5850 или 6180 миллиметров. Колёса размерности 295/65 R 20 огромные, но в колёсных арках банально теряются. Полная допустимая масса достигает 5,9 тонны.