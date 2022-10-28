Dongfeng показал гигантский пикап с мотором объёмом 6,7 литра

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Кирилл Малышев
Компания Dongfeng представила новую модель из своей серии военных внедорожников Warrior. Шасси М20 предназначено для различных надстроек и пока показано только в «голом» виде, пишет портал CarNewsChina.
В мае в Сети появились изображения внедорожника Warrior M20. Он выполнен в виде классического универсала. Передняя часть кузова такая же, как у грузовика. Однако тогда предполагалось, что внедорожник М20 окажется электрическим.