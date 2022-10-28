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Dongfeng показал гигантский пикап с мотором объёмом 6,7 литра
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Кирилл Малышев

Компания Dongfeng представила новую модель из своей серии военных внедорожников Warrior. Шасси М20 предназначено для различных надстроек и пока показано только в «голом» виде, пишет портал CarNewsChina.

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  • Внушительных размеров кабина рассчитана на троих человек даже в однорядном варианте. Сплошь неокрашенный пластик внешнего декора и полное отсутствие хрома указывают, что машина ориентирована на непритязательных клиентов. Под бампером видна лебёдка, вход в кабину облегчают силовые подножки.
  • Передняя подвеска выполнена на рессорах, а вот задняя, судя по всему,  пружинная. При неизменной колёсной базе 3700 миллиметров общая длина шасси может быть 5850 или 6180 миллиметров. Колёса размерности 295/65 R20 огромные, но в колёсных арках банально теряются. Полная допустимая масса достигает 5,9 тонны.
  • Dongfeng Warrior M20 получил дизель объёмом 6,7 литра. Эту рядную «шестёрку» также используют полноразмерные грузовики концерна. Она развивает 314 л.с. и 1200 Нм момента.

В мае в Сети появились изображения внедорожника Warrior M20. Он выполнен в виде классического универсала. Передняя часть кузова такая же, как у грузовика. Однако тогда предполагалось, что внедорожник М20 окажется электрическим.

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