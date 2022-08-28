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Dongfeng показал два электровнедорожника мощностью более 1000 лошадиных сил
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Кирилл Малышев

Компания Dongfeng презентовала новый суббренд Mengshi (в переводе — воин) и два его первых концепта. Это электрические внедорожник M-Terrain и пикап M-Terrain S, каждый из которых располагает мощностью более 1000 лошадиных сил. Купить эти машины можно будет в следующем году, пишет CarNewsChina.

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  • В основе электромобилей лежит модульная платформа MORA. Она спроектирована под самые разные типы кузова и заточена для бездорожья. Физической связи между рулём и колёсами не предусмотрено. Поворотными сделаны и задние колёса.
  • Полный привод реализован с помощью четырёх электромоторов. Заложено девять различных режимов движения. Есть пневмоподвеска, позволяющая поднять кузов на 105 миллиметров относительно стандартного положения, и блокировки всех трёх дифференциалов.
  • Суммарная мощность моторов одной машины достигает 1070 лошадиных сил. Производитель заявляет разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды. Будут версии и попроще. Mengshi предложат как чистый электромобиль и с небольшим ДВС для зарядки батареи на ходу. В первом случае запас хода составит около 500 километров, с бензиновым двигателем вырастет примерно на 300 километров.

Внедорожник M-Terrain уже попадал в объектив фотошпионов. По предварительным данным, его длина составит 5,2 метра, а полная масса достигнет 3,2 тонны. Пикап окажется чуть компактнее и легче.

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