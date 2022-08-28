Dongfeng показал два электровнедорожника мощностью более 1000 лошадиных сил

Компания Dongfeng презентовала новый суббренд Mengshi (в переводе — воин) и два его первых концепта. Это электрические внедорожник M-Terrain и пикап M-Terrain S, каждый из которых располагает мощностью более 1000 лошадиных сил. Купить эти машины можно будет в следующем году, пишет CarNewsChina.