Dongfeng показал два электровнедорожника мощностью более 1000 лошадиных сил

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Dongfeng готовит крупный электрический внедорожник: первое изображение
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Кирилл Малышев
Компания Dongfeng презентовала новый суббренд Mengshi (в переводе — воин) и два его первых концепта. Это электрические внедорожник M-Terrain и пикап M-Terrain S, каждый из которых располагает мощностью более 1000 лошадиных сил. Купить эти машины можно будет в следующем году, пишет CarNewsChina.
Внедорожник M-Terrain уже попадал в объектив фотошпионов. По предварительным данным, его длина составит 5,2 метра, а полная масса достигнет 3,2 тонны. Пикап окажется чуть компактнее и легче.