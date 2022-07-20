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Китайская марка Dongfeng выпустила электровседорожник за 540 тысяч рублей

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Кирилл Малышев

В линейке марки Dongfeng на домашнем рынке появилась суперкомпактный кросс-хэтч Nano Box. Это перелицованный хэтчбек Renault Kwid. Модель также известна как Dacia Spring, а в Китае у неё ещё четыре названия помимо Nano Box. Новика стоит в Поднебесной от 65,7 до 71,7 тысячи юаней (от 540 до 590 тысяч рублей), пишет портал CarNewsChina.

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  • Габариты машины 3732х1579х1515 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при колёсной базе 2423 миллиметра. Салон рассчитан на четверых и выполнен в двух тонах. На передней панели установлены 7-дюймовый дисплей в качестве приборной панели и 10-дюймовый для медиасистемы. Есть мобильное приложение для дистанционного управления некоторыми функциями.
  • Литий-ионная батарея небольшой ёмкости 27,2 кВт·ч обеспечивает автомобилю запас хода на одной зарядке на 331 километр (по циклу CLTC). Зарядный порт расположен спереди, между фарами. Электромотор развивает 45 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 105 км/ч.

«Близнец» Dongfeng Nano Box — модель Renault City K-ZE — продаётся на китайском рынке уже три года. У него те же характеристики мотора и аккумулятора.

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