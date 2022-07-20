Китайская марка Dongfeng выпустила электровседорожник за 540 тысяч рублей

В линейке марки Dongfeng на домашнем рынке появилась суперкомпактный кросс-хэтч Nano Box. Это перелицованный хэтчбек Renault Kwid. Модель также известна как Dacia Spring, а в Китае у неё ещё четыре названия помимо Nano Box. Новика стоит в Поднебесной от 65,7 до 71,7 тысячи юаней (от 540 до 590 тысяч рублей), пишет портал CarNewsChina.