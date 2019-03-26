Заказать пиццу можно будет прямо из автомобиля

Международная сеть Domino's Pizza анонсировала приложение для автомобильных мультимедийных систем, с помощью которого пиццу можно заказать прямо из-за руля. Партнёром пиццерии стала компания Xevo, разработчик коммерческих электронных платформ для автомобильных мультимедиек.

Новое приложение сможет загружаться в мультимедийную систему при обновлении прошивки. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, предусмотрена функция Easy Order, которая одним нажатием кнопки повторяет последний заказ и «подтягивает» внесённые заранее реквизиты для оплаты и контакты владельца. Через это же приложение можно связаться по телефону с оператором – например, если заказ сложный, а также отслеживать статус заказа.

Приложение Domino's Pizza официально представят в начале апреля, на международном форуме ресторанной индустрии Restaurant Leadership Conference, а к его внедрению приступят в течение 2019 года. Компании не называют конкретные марки и модели, которые первыми получат приложение, однако, как пишет Endgadget, речь идёт «о миллионах автомобилей».