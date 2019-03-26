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Заказать пиццу можно будет прямо из автомобиля

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Андрей Шульдешов

Международная сеть Domino's Pizza анонсировала приложение для автомобильных мультимедийных систем, с помощью которого пиццу можно заказать прямо из-за руля. Партнёром пиццерии стала компания Xevo, разработчик коммерческих электронных платформ для автомобильных мультимедиек. 

Новое приложение сможет загружаться в мультимедийную систему при обновлении прошивки. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, предусмотрена функция Easy Order, которая одним нажатием кнопки повторяет последний заказ и «подтягивает» внесённые заранее реквизиты для оплаты и контакты владельца. Через это же приложение можно связаться по телефону с оператором – например, если заказ сложный, а также отслеживать статус заказа.

Приложение Domino's Pizza официально представят в начале апреля, на международном форуме ресторанной индустрии Restaurant Leadership Conference, а к его внедрению приступят в течение 2019 года. Компании не называют конкретные марки и модели, которые первыми получат приложение, однако, как пишет Endgadget, речь идёт «о миллионах автомобилей».

  • На фото в официальном анонсе приложения изображена передняя панель Chevrolet Equinox. Но не исключено, что в числе первых новое приложение опробуют владельцы Ford – у Domino's Pizza и Ford уже есть совместные технологичные проекты. Например, они вместе тестируют беспилотные автомобили по доставке пиццы, созданные на базе модели Mondeo.

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