Автомобильные беспилотники займутся доставкой пиццы

Покупатель, сделавший заказ через специальное приложение, сможет следить за движением автомобиля в режиме реального времени. Получить доступ к отсеку с пиццей можно с помощью уникального PIN-кода. Если эксперимент пройдёт успешно, Domino’s и Nuro продолжат развивать беспилотную доставку.