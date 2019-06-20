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Автомобильные беспилотники займутся доставкой пиццы

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Николай Андреев

Сеть пиццерий Domino’s заключила соглашение со стартапом Nuro. В рамках него осенью 2019 года в американском городе Хьюстон в одном из ресторанов начнёт работать доставка пиццы с помощью беспилотников R1.

Nuro R1

  • Покупатель, сделавший заказ через специальное приложение, сможет следить за движением автомобиля в режиме реального времени. Получить доступ к отсеку с пиццей можно с помощью уникального PIN-кода. Если эксперимент пройдёт успешно, Domino’s и Nuro продолжат развивать беспилотную доставку.

  • Автономный фургон Nuro R1 представили в 2018 году. Автомобиль, оснащённый электрическим двигателем, способен разгоняться до 40 км/ч. По словам создателей, благодаря отсутствию традиционных органов управления в R1 помещается много грузов при компактных габаритах машины.

Кого бы вы заказали для доставки пиццы?

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