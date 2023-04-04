Новую домашнюю зарядку Tesla выполнили в дизайне пикапа Cybertruck

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Tesla представила новую домашнюю зарядную станцию Cybervault. Её дизайн выполнен по мотивам пикапа Cybertruck, который ещё не пошёл в серию.
Ранее дизайн Cybertruck вдохновил на создание пивной бутылки. Набор из трёх штук с залитым в них пенным напитком оценили в 89 евро. Пиво варят в Берлине, где расположена одна из гигафабрик Tesla.