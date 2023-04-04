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Новую домашнюю зарядку Tesla выполнили в дизайне пикапа Cybertruck

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Кирилл Малышев

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Tesla представила новую домашнюю зарядную станцию Cybervault. Её дизайн выполнен по мотивам пикапа Cybertruck, который ещё не пошёл в серию.

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  • «Дизайнерской» сделана только дверца зарядника. Её форма напоминает пикап Tesla, если смотреть на него сверху. Cybertruck пока все видели только в сером цвете, такого же оттенка и дверца зарядной станции.
  • В видеоролике показано, что корпус без последствий выдерживает воздействие воды и грязи, переносит удары.
  • Устройство весит 13 килограммов и снабжено кабелем длиной шесть метров. Его предполагается использовать как станцию для медленной домашней зарядки электромобиля (до 7 кВт энергии за час).
  • Пока Cybervault доступен только на китайском рынке.  Стоит станция 5500 юаней (около 62 тысяч рублей). Дополнительно можно купить небольшой пауэрбанк, чтобы взять немного электричества с собой в поездку.

Ранее дизайн Cybertruck вдохновил на создание пивной бутылки. Набор из трёх штук с залитым в них пенным напитком оценили в 89 евро. Пиво варят в Берлине, где расположена одна из гигафабрик Tesla.

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