У Chanel появились новые часы, очень похожие на спидометр суперкара

Механизм с ручным и автоподзаводом впервые разработан в Chanel. Завода хватает на 72 часа. Корпус водо­непроницаемый и выдерживает давление до 3 атмосфер (погружение на глубину до 30 метров).

Подложка циферблата выполнена под карбон. Сам корпус сделан из стали. Работу механизма можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Ремешок — нейлоновый с вставками из телячьей кожи красного цвета.

Часы Chanel Monsieur Superleggera будут доступны для заказа со следующего месяца. Цена — 39 400 долларов (почти 3 миллиона рублей).

В июле производитель часов Richard Mille представил лимитированную серию часов, посвящённых гонкам в Ле-Мане. Это уже восьмая по счёту серия в честь гонок. Стоит хронограф 176 000 долларов.