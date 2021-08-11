У Chanel появились новые часы, очень похожие на спидометр суперкара

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Наручные часы в честь «Форсажей» оценили в 42 миллиона рублей
Названы новые партнёры Apple по созданию электромобиля. Они из Кореи
Кирилл Малышев
Дом моды Chanel разработал часы Monsieur Superleggera Edition. Как пишет Robb Report, их циферблат должен вызывать ассоциации со спидометром суперкара.
В июле производитель часов Richard Mille представил лимитированную серию часов, посвящённых гонкам в Ле-Мане. Это уже восьмая по счёту серия в честь гонок. Стоит хронограф 176 000 долларов.