Названы новые партнёры Apple по созданию электромобиля. Они из Кореи

У Chanel появились новые часы, очень похожие на спидометр суперкара
Новости

Кирилл Малышев

Дом моды Chanel разработал часы Monsieur Superleggera Edition. Как пишет Robb Report, их циферблат должен вызывать ассоциации со спидометром суперкара.

1/5
  • Механизм с ручным и автоподзаводом впервые разработан в Chanel. Завода хватает на 72 часа. Корпус водо­непроницаемый и выдерживает давление до 3 атмосфер (погружение на глубину до 30 метров).
  • Подложка циферблата выполнена под карбон. Сам корпус сделан из стали. Работу механизма можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Ремешок — нейлоновый с вставками из телячьей кожи красного цвета.
  • Часы Chanel Monsieur Superleggera будут доступны для заказа со следующего месяца. Цена — 39 400 долларов (почти 3 миллиона рублей).

В июле производитель часов Richard Mille представил лимитированную серию часов, посвящённых гонкам в Ле-Мане. Это уже восьмая по счёту серия в честь гонок. Стоит хронограф 176 000 долларов.

Носите наручные часы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение