Дом мечты настоящего петролхэда и ценителя архитектуры. Фотопост

Этот дом располагается в тихом пригороде Токио, а его владельца зовут Го Хираматсу. И нет, вы не перепутали журнал «я так живу» и Журнал Авто.ру. Просто Хираматсу-сан ещё и большой автомобильный фанат, поэтому первый этаж и двор его особняка отданы машинам. Да каким!

В одном боксе располагаются Ferrari Portofino, Lamborghini Urus и новенький Lexus NX. Недостаточно впечатляюще? Тогда открываем ворота второго бокса, а там… Там стоят два редчайших супергибрида — McLaren P1 и Ferrari SF90, а также самый дикий дорожный вариант Ferrari 488 — Pista. Получается, что в этом гараже одновременно находятся 2636 лошадиных сил. Круто, не правда ли?