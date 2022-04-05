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Дом мечты настоящего петролхэда и ценителя архитектуры. Фотопост

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Александр Мирошкин

Этот дом располагается в тихом пригороде Токио, а его владельца зовут Го Хираматсу. И нет, вы не перепутали журнал «я так живу» и Журнал Авто.ру. Просто Хираматсу-сан ещё и большой автомобильный фанат, поэтому первый этаж и двор его особняка отданы машинам. Да каким!

В одном боксе располагаются Ferrari Portofino, Lamborghini Urus и новенький Lexus NX. Недостаточно впечатляюще? Тогда открываем ворота второго бокса, а там… Там стоят два редчайших супергибрида — McLaren P1 и Ferrari SF90, а также самый дикий дорожный вариант Ferrari 488 — Pista. Получается, что в этом гараже одновременно находятся 2636 лошадиных сил. Круто, не правда ли?

Именно на «самый мощный бокс» выходят окна из небольшого кабинета Хираматсу-сана, расположенного на первом этаже здания. И там же базируется ещё одна его коллекция — масштабных моделей. 

Хотите заглянуть внутрь самого дома? Да пожалуйста!

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Фотографии — Dino Dalle Carbonare/Speedhunters.com

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