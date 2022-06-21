Дом Генри Форда в Детройте продают за миллион долларов

- Дом располагается
на участке площадью три четверти акра. Он был построен в 1908 году, и принадлежал основателю компании Ford до 1915-го. Нынешние его владельцы
четвёртые по счёту. Они въехали в 1985 году.
- Особняк
площадью почти 2200 квадратных метров имеет четыре спальни и пять санузлов, библиотеку,
помещения для прислуги. На цокольном этаже располагаются прачечная, вторая
кухня, кладовая и комната отдыха. На территории есть сад, гараж (изначально
бывший каретным сараем) с дополнительными комнатами.
- Последние
владельцы, по их словам, всегда считали дом не своим, а Генри
Форда. Поэтому они очень старались поддерживать его в аутентичном состоянии. Мебель,
отделка и сантехника преимущественно сохранены в первозданном виде. Есть даже
система внутренней связи образца начала XX века, но она не работает.
Год назад
правнук основателя компании Ford Эдсел Форд II выставил на аукцион два автомобиля из своей
личной коллекции. Это были доработанные Edsel Bermuda Wagon 1958 года выпуска и Ford Deluxe Woody
Wagon 1957-го в идеальном состоянии.