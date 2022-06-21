Дом Генри Форда в Детройте продают за миллион долларов

Последние владельцы, по их словам, всегда считали дом не своим, а Генри Форда. Поэтому они очень старались поддерживать его в аутентичном состоянии. Мебель, отделка и сантехника преимущественно сохранены в первозданном виде. Есть даже система внутренней связи образца начала XX века, но она не работает.