Долю отечественных автомобилей на российском рынке хотят удвоить до 2030 года

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Производство автомобилей в России в октябре выросло в полтора раза
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Дмитрий Елизаров
Долю автомобилей российского производства на внутреннем авторынке планируется довести до 80% к 2030 году. Это следует из заявления министра промышленности Дениса Мантурова на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, которое приводит ТАСС. Сейчас эта доля составляет 40%.
Крупные инвестиции в достижение технологического суверенитета подразумевает проект стратегии развития автопрома на период до 2035 года. Его разработали летом, а принять могут, согласно предложению Дениса Мантурова, на ближайшем заседании кабмина.