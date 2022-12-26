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Долю отечественных автомобилей на российском рынке хотят удвоить до 2030 года
Новости

Дмитрий Елизаров

Долю автомобилей российского производства на внутреннем авторынке планируется довести до 80% к 2030 году. Это следует из заявления министра промышленности Дениса Мантурова на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, которое приводит ТАСС. Сейчас эта доля составляет 40%.

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  • По словам Мантурова, увеличение рыночной доли российских автомобилей вдвое станет следствием ряда других мероприятий. Министр заявил, к примеру, об увеличении производства автомобилей вдвое, а выпуска автокомпонентов — втрое по сравнению с нынешним уровнем.
  • Добиться этого планируется к 2025 году. Одним из основных условий роста российских автопрома и рынка легковых автомобилей названо увеличение объёмов государственной поддержки.
  • Михаил Мишустин в свою очередь также заявил о необходимости создания собственной компонентной базы. «Не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — цитирует агентство заявление премьер-министра.

Крупные инвестиции в достижение технологического суверенитета подразумевает проект стратегии развития автопрома на период до 2035 года. Его разработали летом, а принять могут, согласно предложению Дениса Мантурова, на ближайшем заседании кабмина.

Как считаете, реальный план?

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