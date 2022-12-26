Долю отечественных автомобилей на российском рынке хотят удвоить до 2030 года

Михаил Мишустин в свою очередь также заявил о необходимости создания собственной компонентной базы. «Не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — цитирует агентство заявление премьер-министра.