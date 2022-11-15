Доля Lada на российском рынке достигла рекордного уровня

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Дмитрий Елизаров
Марка Lada заняла 42% российского рынка, что является рекордным показателем. Об этом пишет агентство «Автостат» со ссылкой на данные системы «Электронный паспорт» за вторую неделю ноября. За этот период в России был куплен 4641 новый автомобиль российского бренда.
По итогам октября падение продаж по сравнению с результатами того же месяца прошлого года продемонстрировали практически все производители, за исключением некоторых китайских брендов. Рынок в целом сократился на 63,1%.