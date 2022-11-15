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Доля Lada на российском рынке достигла рекордного уровня
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Дмитрий Елизаров

Марка Lada заняла 42% российского рынка, что является рекордным показателем. Об этом пишет агентство «Автостат» со ссылкой на данные системы «Электронный паспорт» за вторую неделю ноября. За этот период в России был куплен 4641 новый автомобиль российского бренда.

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  • Чаще всего россияне приобретали Lada Granta — 2764 машины. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Lada Niva Travel и Lada Niva Legend с результатом 733 и 605 автомобилей. Ещё одна модель Lada Vesta разошлась тиражом 365 экземпляров, но заняла только седьмую позицию, уступив Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. В десятку лидеров вошли также Haval F7, Geely Atlas Pro и УАЗ «Патриот» — внедорожник за вторую неделю ноября купили 178 человек.
  • Среди производителей лучшие результаты показали не только китайские бренды. Помимо Lada Топ-10 состоит из Haval, Chery, Geely, Kia и Hyundai, а также Exeed, Renault и Toyota. Замкнул десятку также УАЗ с результатом 233 автомобиля.
  • Агентство отмечает, что в нынешнем году Lada уже ставила рекорды по объёму рыночной доли. Это произошло, к примеру, по итогам 38 недели года: тогда результат марки был на 0,7% меньше.

По итогам октября падение продаж по сравнению с результатами того же месяца прошлого года продемонстрировали практически все производители, за исключением некоторых китайских брендов. Рынок в целом сократился на 63,1%.

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