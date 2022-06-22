В России хотят построить завод по производству вездеходов

Путин заявил о переговорах по увеличению поставок автомобилей из Китая

Новости

Дмитрий Елизаров

Российские деловые круги ведут переговоры с китайскими коллегами по поводу увеличения доли автомобилей из КНР на отечественном авторынке. Об этом, как передаёт «Интерфакс», президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам Делового форума БРИКС (в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Читайте нас в Дзене!
  • «Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — приводит агентство заявление президента. Путин отметил также расширение российского экономического присутствия на рынках стран альянса.
  • С какими именно производителями автомобилей из Китая ведутся переговоры, не уточняется. Ранее китайские компании назывались в качестве основных возможных партнёров завода «Москвич» (бывшее предприятие Renault), причём наиболее часто упоминалась марка JAC.
  • Компания Chery планирует вывести на рынок России новый суббренд Omoda, под которым будет продавать автомобили «верхнего среднего» уровня. В заявлении компании о запуске новой марки упоминалось намерение заместить своими автомобилями машины японских и немецких брендов, приостановивших свою деятельность в нашей стране.

При этом ранее сообщалось, что импорт готовых машин из Китая по итогам мая заметно сократился по сравнению, к примеру, с мартом. Это следует из таможенной статистики самого Китая.

Поддержите рост доли китайцев в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение