Путин заявил о переговорах по увеличению поставок автомобилей из Китая

С какими именно производителями автомобилей из Китая ведутся переговоры, не уточняется. Ранее китайские компании назывались в качестве основных возможных партнёров завода «Москвич» (бывшее предприятие Renault), причём наиболее часто упоминалась марка JAC.

Компания Chery планирует вывести на рынок России новый суббренд Omoda, под которым будет продавать автомобили «верхнего среднего» уровня. В заявлении компании о запуске новой марки упоминалось намерение заместить своими автомобилями машины японских и немецких брендов, приостановивших свою деятельность в нашей стране.

При этом ранее сообщалось, что импорт готовых машин из Китая по итогам мая заметно сократился по сравнению, к примеру, с мартом. Это следует из таможенной статистики самого Китая.