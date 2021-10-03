Доля электрокаров среди новых автомобилей в Норвегии достигла почти 80 процентов

Объём продаж электрокаров в Норвегии достиг 77,5 процента от общего числа новых автомобилей по результатам сентября. Большую роль в этом сыграл высокий спрос на модели компании Tesla: их доля превысила 30 процентов, сообщает Reuters.

Самой популярной Теслой стала Model Y, чьи продажи на европейском рынке начались летом текущего года (хотя премьера компактного электро­мобиля состоялась ещё в 2019‑м). Она же оказалась лидером среди электрокаров с долей рынка в 19,8 процента.

На втором месте расположился собрат по бренду — седан Model 3 — с результатом в 12,3 процента от общего количества проданных «электричек». Третью строчку занял электро­кроссовер Skoda Enyaq (4,4 процента).

Сентябрьский результат этого года значительно превысил цифры сентября 2020‑го — тогда доля электрокаров среди новых машин в Норвегии составила 61,5 процента.

Всего за прошлый год в стране было продано 76 789 электро­мобилей, то есть 54 процента от общего числа автомобилей (141 412). Это без учёта большого количества гибридов, которые были отнесены к обычным машинам (29 процентов от их количества). Так, на модели с традици­онными ДВС пришлось лишь 17 процентов продаж.

Норвегия стремится стать первой страной, которая полностью откажется от автомобилей с ДВС. Это может произойти уже в 2025 году.