Долгожданная дата дебюта внедорожника Aurus, неизвестные факты о Mitsubishi и предвестник нового Ларгуса. Главное за день

Добрый вечер! Как вы могли догадаться, нам очень трудно сдержаться и не пошутить про нетленный хит Михаила Шуфутинского. Но мы всё-таки нашли в себе силы, чтобы не отвлекаться и рассказать вам обо всём самом важном и интересном, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

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