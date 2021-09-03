Посмотрите, как реактивный велосипед разгоняется до 133 км/ч

Долгожданная дата дебюта внедорожника Aurus, неизвестные факты о Mitsubishi и предвестник нового Ларгуса. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Как вы могли догадаться, нам очень трудно сдержаться и не пошутить про нетленный хит Михаила Шуфутинского. Но мы всё-таки нашли в себе силы, чтобы не отвлекаться и рассказать вам обо всём самом важном и интересном, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

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Объявление дня: серийный внедорожник Aurus представят весной 2022 года

Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что публичный показ серийного внедорожника Aurus Komendant состоится весной 2022 года. Сразу после этого начнётся выпуск модели, которая делит платформу с седаном Senat. Изначально планировалось, что «Коменданта» покажут на Московском автосалоне 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось сдвинуть.

Новинка дня: Dacia Jogger, который (возможно) станет Ларгусом

Румынская компания Dacia представила новый вседорожный универсал, который получил название Jogger. На данный момент это самая крупная модель марки. Она будет предлагаться с семью посадочными местами и новым мотором — «турботройкой» на 110 лошадиных сил. Возможно, но это неточно, именно Jogger ляжет в основу российского универсала Lada Largus нового поколения.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Мы продолжаем рассказывать вам неизвестные факты из биографии известных автопроизводителей. Сегодня речь пойдёт о компании Mitsubishi Motors, которая подарила миру легендарный седан Lancer Evo и на протяжении многих лет доминировала в ралли-марафоне «Дакар». Но сегодня речь пойдёт о совсем других страницах в истории марки.

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В рубрики «Путешествия» мы часто рассказываем вам о том, как интересно провести выходные или что посмотреть по пути к тёплым морям. Сегодня же речь пойдёт о суровом севере. Точнее о том, где можно вкусно и интересно поесть по пути из Москвы в Мурманск. Мы подобрали два десятка отличных мест!

Кстати!

Если вы прямо сейчас ищете седан гольф-класса с пробегом в бюджете до 600 000 рублей, то мы готовы посоветовать несколько отличных вариантов! Не проходите мимо!

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