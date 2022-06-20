Долги по штрафам будут списывать автоматически

Долги по штрафам будут списываться автоматически только в том случае, если

обстоятельства нарушения и его виновник установлены безусловно и не вызывают никаких вопросов. Кроме того, завон вводит дополнительные идентификаторы должников — данные водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, а также ИНН.

Делается это для того, чтобы из

б

ежать списания долгов

с полных тёзок нарушителей.