Звук в электрокаре Lucid Air будет настраиваться по горизонтали и по вертикали

В ныне использующихся премиальных аудио­системах звук можно акценти­ровать на том или ином пассажир­ском месте. Например, смещать его в зону водителя или заднего VIP-пассажира. Lucid Air добавит к этому настройку по вертикали. Иными словами, звук можно будет в буквальном смысле направить прямо в уши. Пред­ставитель компании Dolby отметил, что это уникаль­ное решение для автоиндустрии.

Lucid реализует в своей аудиосистеме и другую инновацию. По конкретным пассажир­ским местам будут акценти­роваться и другие звуки. Например, сигнал о непри­стёгнутом ремне безопас­ности станет транслиро­ваться целе­направ­ленно на то место, где сидит человек, проигнори­ровавший ремень.