Звук в электрокаре Lucid Air будет настраиваться по горизонтали и по вертикали
Кирилл Малышев
Электромобиль Lucid Air — будущий конкурент Теслы Model S — первым в автопроме получит поддержку новейшей технологии объёмного звука Dolby Atmos. Как пишет The Verge, в машине будет стоять аудиосистема Surreal Sound с 21 динамиком. Звук в ней можно настраивать в двух плоскостях. Подробности продемонстрированы в видеоролике Lucid в Твиттере.
The world’s first. Today at @SXSW, we unveiled the integration of Dolby Atmos as part of #LucidAir’s new 21 speaker Surreal Sound system. More on the #LucidxDolby experience.— Lucid Motors (@LucidMotors) March 17, 2021
Hear more from the SXSW panel: https://t.co/YmJCRP5Pfs pic.twitter.com/qCDjYFJMik
В ныне использующихся премиальных аудиосистемах звук можно акцентировать на том или ином пассажирском месте. Например, смещать его в зону водителя или заднего VIP-пассажира. Lucid Air добавит к этому настройку по вертикали. Иными словами, звук можно будет в буквальном смысле направить прямо в уши. Представитель компании Dolby отметил, что это уникальное решение для автоиндустрии.
Lucid реализует в своей аудиосистеме и другую инновацию. По конкретным пассажирским местам будут акцентироваться и другие звуки. Например, сигнал о непристёгнутом ремне безопасности станет транслироваться целенаправленно на то место, где сидит человек, проигнорировавший ремень.
Стартап Lucid рассекретил серийную версию премиального электрического седана Air в сентябре. Он получил 34-дюймовый дисплей в салоне и три электрические установки. Самая мощная из них разгонит седан до
100 км/чза 2,5 секунды. Lucid также анонсировал большой кроссовер.