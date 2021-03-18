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Звук в электрокаре Lucid Air будет настраиваться по горизонтали и по вертикали

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Кирилл Малышев

Электромобиль Lucid Air — будущий конкурент Теслы Model S — первым в автопроме получит поддержку новейшей технологии объёмного звука Dolby Atmos. Как пишет The Verge, в машине будет стоять аудио­система Surreal Sound с 21 динамиком. Звук в ней можно настраивать в двух плоскостях. Подроб­ности продемон­стриро­ваны в видео­ролике Lucid в Твиттере.

  • В ныне использующихся премиальных аудио­системах звук можно акценти­ровать на том или ином пассажир­ском месте. Например, смещать его в зону водителя или заднего VIP-пассажира. Lucid Air добавит к этому настройку по вертикали. Иными словами, звук можно будет в буквальном смысле направить прямо в уши. Пред­ставитель компании Dolby отметил, что это уникаль­ное решение для автоиндустрии.

  • Lucid реализует в своей аудиосистеме и другую инновацию. По конкретным пассажир­ским местам будут акценти­роваться и другие звуки. Например, сигнал о непри­стёгнутом ремне безопас­ности станет транслиро­ваться целе­направ­ленно на то место, где сидит человек, проигнори­ровавший ремень.

  • Стартап Lucid рассекретил серийную версию премиального электриче­ского седана Air в сентябре. Он получил 34-дюймовый дисплей в салоне и три электриче­ские установки. Самая мощная из них разгонит седан до 100 км/ч за 2,5 секунды. Lucid также анонсировал большой кроссовер.

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