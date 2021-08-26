Toyota представила «спортивный» пикап Hilux с заниженной подвеской

Документальный фильм о Михаэле Шумахере: первый трейлер
Новости

Дмитрий Елизаров

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер документаль­ного фильма «Шумахер», премьера которого состоится 15 сентября. Ролик даёт представ­ление о том, как будет выглядеть сама лента, которая включает в себя архивные кадры периода начала гоночной карьеры «Красного барона» и интервью с родствен­никами знаменитого гонщика.

  • В трейлере можно увидеть отца Михаэля Шумахера, его супругу и детей, включая пошедшего по стопам отца Мика Шумахера. «Он всё ещё каждый день показывает мне, насколько он силён», — говорит жена спортсмена Коринна.
  • Трейлер демонстрирует и моменты триумфа Михаэля на гоночном треке, и эпизоды частной жизни гонщика. В фильме используются также кадры из детства Шумахера и времён его занятий картингом.

Ранее сообщалось, что в съёмках фильма приняли участие многие звёзды и коллеги Шумахера по Формуле‑1 — Жан Тодд, Берни Экклстоун, Дэвид Култхард и Себастьян Феттель, а также Мика Хаккинен. Сам Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму головы в 2013 году и до сих пор проходит реабилитацию.

Будете смотреть документалку?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение