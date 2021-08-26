Документальный фильм о Михаэле Шумахере: первый трейлер

В трейлере можно увидеть отца Михаэля Шумахера, его супругу и детей, включая пошедшего по стопам отца Мика Шумахера. «Он всё ещё каждый день показывает мне, насколько он силён», — говорит жена спортсмена Коринна.

Трейлер демонстрирует и моменты триумфа Михаэля на гоночном треке, и эпизоды частной жизни гонщика. В фильме используются также кадры из детства Шумахера и времён его занятий картингом.

Ранее сообщалось, что в съёмках фильма приняли участие многие звёзды и коллеги Шумахера по Формуле‑1 — Жан Тодд, Берни Экклстоун, Дэвид Култхард и Себастьян Феттель, а также Мика Хаккинен. Сам Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму головы в 2013 году и до сих пор проходит реабилитацию.