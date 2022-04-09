Представлен серийный электрокроссовер от Changan, Huawei и CATL

В докладе ООН автомобили назвали одной из главных угроз будущему благополучию человечества

Новости

Кирилл Малышев

Последний доклад ООН, затрагивающий вопросы климата и экологии, включает в себя почти 3,7 тысячи страниц, разделённых на 17 глав. В них неоднократно упоминаются автомобили как одна из главных угроз будущему благополучию человечества.

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  • Основных идей две, и они не новы. Во-первых, ООН призывает развивать общественный транспорт везде, где это возможно, а также строить работу таким образом, чтобы её можно было выполнять без ежедневных поездок. Индивидуальное использование машин нерационально и наносит большой урон природе.
  • Во-вторых, следует уже сейчас отказаться от использования неразумно больших автомобилей. Большие кроссоверы, внедорожники и пикапы оснащаются большими двигателями и, как следствие, производят больше вредных выбросов.
  • По оценкам авторов доклада, при сохранении нынешних трендов уровень выбросов от машин к 2050 году может вырасти на 16-50%. Правда, сделана оговорка: по большей части, это связано с ростом грузоперевозок по всему миру, частные автовладельцы здесь не виноваты.
  • Автомобиль прямо назван предметом роскоши вне зависимости от его стоимости и габаритов. Доклад отмечает, что 4,2 миллиарда жителей планеты не имеют доступа к машинам вообще. Поэтому личный транспорт назван проблемой развитой части мира.

Прошедший в прошлом году климатический форум ООН обслуживали полицейские на электрических мотоциклах. Под нужды правоохранителей переделали серийные байки Harley-Davidson LiveWire. Мотор мощностью 105 л.с. обеспечивает разгон до сотни за три секунды, запас хода без подзарядки достигает 250 километров.

Готовы отказаться от машины ради экологии?

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