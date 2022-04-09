В докладе ООН автомобили назвали одной из главных угроз будущему благополучию человечества

Основных идей две, и они не новы. Во-первых, ООН призывает развивать общественный транспорт везде, где это возможно, а также строить работу таким образом, чтобы её можно было выполнять без ежедневных поездок. Индивидуальное использование машин нерационально и наносит большой урон природе.