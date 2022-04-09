В докладе ООН автомобили назвали одной из главных угроз будущему благополучию человечества

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Горизонт событий: когда автопроизводители окончательно перейдут на электричество
Представлен серийный электрокроссовер от Changan, Huawei и CATL
Кирилл Малышев
Последний доклад ООН, затрагивающий вопросы климата и экологии, включает в себя почти 3,7 тысячи страниц, разделённых на 17 глав. В них неоднократно упоминаются автомобили как одна из главных угроз будущему благополучию человечества.
Прошедший в прошлом году климатический форум ООН обслуживали полицейские на электрических мотоциклах. Под нужды правоохранителей переделали серийные байки Harley-Davidson LiveWire. Мотор мощностью 105 л.с. обеспечивает разгон до сотни за три секунды, запас хода без подзарядки достигает 250 километров.