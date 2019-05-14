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Названы российские цены на вседорожный фургон Renault Dokker Stepway

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Николай Андреев

  • На российском рынке Renault Dokker Stepway будет продаваться с двумя двигателями: бензиновым 1.6 мощностью 82 л.с. (от 1 059 000 ₽) и 90-сильным дизельным 1.5 (от 1 179 000 ₽). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом.

  • От стандартных Доккеров версия Stepway отличается увеличенным до 190 миллиметров дорожным просветом, защитными накладками на бамперах и колёсных арках, а также серебристыми окантовками противотуманок, 15-дюймовыми колёсными дисками и рейлингами на крыше.

  • В салоне — новая обивка сидений и декоративная отделка элементов центральной консоли и воздуховодов. Кроме того, Dokker Stepway оснащается круиз-контролем, передними электростеклоподъёмниками, столиками для задних пассажиров и перчаточным ящиком.

  • По сравнению с обычным Dokker, вседорожная версия дороже на 50 000 ₽.

  • У российских дилеров Renault Dokker Stepway появится в конце мая 2019 года. Машины будут поставляться из Марокко.

Есть ли смысл во вседорожном «каблуке»?

Renault Dokker на Авто.ру

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