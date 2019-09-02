Собака угнала Mercedes-Benz S-класса и устроила аварию
Николай Андреев
В Сан-Франциско пса по кличке Дюк оставили в седане Mercedes-Benz S430 2001 года. Однако из-за особенности рычага коробки передач собака случайно включила нейтраль и устроила небольшое ДТП. Об этом рассказал телеканал KPIX 5.
Пока пёс был в машине один, ему удалось обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его из режима парковки в нейтральное положение, так как у Mercedes-Benz
S-классасерии W220 для этого не надо нажимать педаль тормоза.
В результате автомобиль с собакой за рулём покатился с парковочного места возле дома, сбил мусорное ведро и большой пакет с вещами, а в конце разрушил бетонную стенку. Когда хозяева Дюка, Джени и Джим Блэк, вернулись к машине, они обнаружили весёлого пса на переднем сиденье. В результате аварии никто не пострадал.