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Собака угнала Mercedes-Benz S-класса и устроила аварию

Новости

Николай Андреев

В Сан-Франциско пса по кличке Дюк оставили в седане Mercedes-Benz S430 2001 года. Однако из-за особен­ности рычага коробки передач собака случайно включила нейтраль и устроила небольшое ДТП. Об этом рас­сказал телеканал KPIX 5.

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  • Пока пёс был в машине один, ему удалось обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его из режима парковки в нейтральное положе­ние, так как у Mercedes-Benz S-класса серии W220 для этого не надо нажимать педаль тормоза.

  • В результате автомобиль с собакой за рулём покатился с парковоч­ного места возле дома, сбил мусорное ведро и большой пакет с вещами, а в конце раз­рушил бетонную стенку. Когда хозяева Дюка, Джени и Джим Блэк, вернулись к машине, они обнаружили весёлого пса на переднем сиденье. В результате аварии никто не пострадал.

Вы бы стали наказывать пса за такой поступок?

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